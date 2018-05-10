Участница трех Олимпиад Дарья Степанюк рассказала о пользе разминки

Известная украинская пловчиха Дарья Степанюк в одной из социальный сетей показала видео, на котором спортсменка выполняет разминку. Также участница Олимпиад 2008, 2012 и 2016 годов рассказала о пользе разминки.

"Разминка приводит организм в состояние полной готовности. От нее напрямую зависит эффективность дальнейшей тренировки. Правильная разминка помогает нарастить больше веса и силы, а также скинуть килограммы тем, кто приходит заниматься фитнесом. В ходе выполнения комплекса легких упражнений происходит растяжка мышечной и скелетной систем, мышцы насыщаются кровью, расширяются капилляры и сосуды. Разогретое тело меньше подвержено травмам на тренажерах и при работе с большим весом. Улучшается клеточный метаболизм, а суставы становятся более подвижными. Разминка, предшествующая тренировке, настраивает тело на работу", – рассказала профессиональная спортсменка.

Лучшим результатом Дарьи Степанюк можно назвать два "серебра" Универсиады-2011 в Китае, украинка завоевала медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Ранее самая красивая украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как делать разминку: спортсменка в социальной сети разместила фотографии "олимпийской тренировки".