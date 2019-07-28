Участника чемпионата мира не выпускают из Кореи из-за сексуальных домогательств

Венгерский пловец Тамаш Кендереши был допрошен полицией после отдыха в ночном клубе

Тамаш Кендереши на ЧМ-2019. Фото: AFP

Полиция Южной Кореи запретила выезд из страны венгерскому пловцу Тамашу Кендереши в течение десяти дней из-за обвинений в сексуальных домогательствах. 22-летний спортсмен был арестован в воскресенье утром в Кванджу, где сегодня завершится чемпионат мира по водным видам спорта, и допрошен по поводу инцидента, который произошел в ночном клубе.

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По данным агентства Yonhap, пловец подозревается в сексуальных домогательствах к 18-летней девушке. Представитель венгерской команды подтвердил, что Кендереши был допрошен, а затем освобожден. Сам спортсмен отрицает свою вину.

В Кванджу Кендереши занял последнее место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции. Также в его активе серебряная медаль чемпионата мира 2017 года на 100 м баттерфляем. На чемпионатах Европы спортсмен Тамаш выигрывал "серебро" (2018) и "бронзу" (2016) на дистанции 200 м баттерфляем.

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон отказался фотографироваться с чемпионом мира Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

Как выяснилось, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили, где Сунь выиграл уже две золотые награды.

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