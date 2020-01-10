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Участники Олимпиады-2020 в Токио будут спать на картонных кроватях

10 января, 11:11

После Олимпиады кровати и белье будут отправлены на переработку

/ Фото: Getty Images

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио приготовили для спортсменов неприятный сюрприз. Как сообщает The Sun, некоторым спортсменам в олимпийской деревне придется спать на кроватях из картона. Видео необычных спальных мест уже появилось в сети. Кровать сделана из обычного картона, а по середине ее поддерживает еще перемычка, очевидно, чтобы ложе не прогнулось под весом человека. Сообщалось, что после Олимпиады кровати и белье будет отправлено на переработку.

Ранее мы писали, что МОК угрожает наказать спортсменов за политические протесты на Олимпиаде-2020 в Токио. У Томаса Баха свежи в памяти демарши на чемпионате мира по плаванию и Панамериканских играх.

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Также мы сообщали, что Украина в 2020 году повысит расходы на спорт в полтора раза – до 5,4 миллиарда гривен. По сравнению с нынешним годом траты на спортивное ведомство возрастут на 50 процентов.

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Напомним, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград – золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотых – у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых. И если Юрий уже переквалифицировался из гребца в тренеры, то Олег снова среди претендентов на титул в спортивной гимнастике.

Отметим, что в августе 2019 года были презентованы медали Олимпийских игр в Токио

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Олимпийские игры Олимпиада-2020 олимпийская деревня

Источник: Сегодня|Спорт

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