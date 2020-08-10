"Ударился головой о трамплин. Меня доставали со дна": Илья Кваша – о самом жутком прыжке в воду

Знаменитый украинский прыгун в воду Илья Кваша, ставший бронзовым призером на Олимпиаде-2008 в Пекине, рассказал о самых жутких случаях в его карьере, связанных с травмами во время исполнения прыжков. Ранее мы сообщали, что наши прыгуны в воду начали общаться друг с другом английском.

"Ой, очень часто бился о воду плашмя. Сосчитать точную цифру нереально. Если трамплин выработал свой ресурс, то на нем человек сильно скользит. Вообще по правилам трамплин нужно менять раз в два года, но в реалиях нашей страны, как вы понимаете, они служат и пять, и шесть лет.

За это время у трамплинов стирается покрытие, и если ты чуть-чуть ставишь ногу не под тем углом, она проскальзывает – и ты красиво "ложишься" спиной на трамплин.

У меня не один такой случай был. Бывало, пол спины счесывал буквально перед соревнованием. У меня даже есть видео, где после прыжка с метрового трамплина я задеваю его, и вместе с водой разлетаются капельки крови.

Но это еще не самое худшее. Как-то во время исполнения элемента три с половиной сальто назад из передней стойки я близко подошел к трамплину и ударился головой об него. Потерял сознание. Мой напарник Алексей Пригоров и мой тренер Сергей Николаевич Гуменюк доставали меня со дна бассейна. После этого прыжка я не тренировался в течение двух месяцев", – цитирует Илью Квашу "КП в Украине"