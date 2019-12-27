UFC: бои, которые приносят миллиарды

Спустя почти 30 лет UFC — признанный лидер индустрии, который задает тренды всему направлению смешанных боевых искусств

Организация UFC (Ultimate Fighting Championship), которая занимается проведением боев по смешанным боевым искусствам и продвижением турниров ММА по всему миру, создана в 1993 году. Изначально задумывалось, что это будет единичный турнир одного дня, но успех оказался ошеломляющим. Поэтому владельцы решили продолжать, еще не зная, что создают легендарную организацию, которая принесет им миллиарды.

Первое время бои UFC проводились на ринге, где встречались бойцы самых разных видов боевых искусств и без разделения на весовые категории. Зрителям нравилось наблюдать за поединками, но организации приходилось переживать нападки активистов и госструктур, которые пытались всячески загнать деятельность компании под определенные рамки. Найти компромисс не всегда было просто.

Спустя почти 30 лет UFC — признанный лидер индустрии, который задает тренды всему направлению смешанных боевых искусств. По состоянию на первое полугодие 2019-го года стоимость компании оценивается в $10 миллиардов. Для сравнения, в 2017-м UFC оценивалась в $6 млрд.

Бои под знаменами UFC — мечта и цель всех мировых бойцов и особое внимание со стороны спонсоров.

К слову, к выбору спонсоров организация подходит особенно тщательно. Например, место в категории Official Vodka Partner долгое время оставалось вакантным. И вот впервые за 25 лет существования UFC выбрали спонсором украинский бренд водки Nemiroff. В то время как большинство водочных брендов становятся гендерно нейтральными, Nemiroff имеет сильное позиционирование как бренда для настоящих мужчин с неукротимым духом и работает над этой платформой десятилетиями.

Сила, мужество, неповиновение строгим рамкам и свобода духа — то, что объединяет эти два бренда. Как говорят в компаниях – у них общее ДНК, что и стало основой партнерства.

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Такая коллаборация стала большим событием не только для Nemiroff, а и для всей Украины, ведь теперь имя локального бренда громко звучит на мировой арене. За год проводится более миллиарда телевизионных трансляций на 40 разных языках в более чем в 160 странах, которые узнают об украинском водочном бренде.

Впрочем, хватит разговоров. Давайте смотреть то, что UFC делает лучше всего — проводит зрелищные бои. Мы сделали для вас подборку лучших поединков UFC за 2019-й год.

Дональд Серроне VS Александр Эрнандес

36-летний Серроне вернулся в легкий вес, чтобы встретиться с молодым и перспективным Эрнандесом. И хотя букмекеры дружно прогнозировали андердогу Дональду проигрыш, он нашел, чем удивить зрителей.

Аманда Нуньес VS Холли Холм

В борьбе за титул чемпионки UFC в легчайшем весе сразились Аманда Нуньес (Бразилия) и Холли Холм (США). Зрелищный бой стал главным событием турнира UFC 239.

Генри Сехудо vs Ти Джей Диллашоу

Эпичность этого боя в том, что он закончился всего на 32-й секунде техническим нокаутом и безумной неожиданной победой Сехудо.

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Макс Холлоуэй vs Дастин Порье

В борьбе за временное чемпионство UFC в суперлегком весе Порье по одноголосному решению судей стал победителем. И заставил болельщиков с нетерпением ждать следующего боя за постоянное чемпионство с прославленным Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье

Главного боя UFC 242 по многим причинам ждал весь мир. Но поединок закончился быстро: в третьем раунде Хабиб перевел Порье в партер, где подтвердил свое чемпионство, применив удушение. Американец Порье даже плакал после боя.

Марина Мороз vs Сабиной Мазо

В турнире UFC на ESPN 2 в Филадельфии украинка Марина Мороз встретилась с опытной колумбийкой Сабиной Мазо. Несмотря на определенные проблемы и ошибки в предыдущих боях, Марина собралась и показала достойный результат.

Ян Блахович vs Люк Рокхольд

Этот бой признан одним из самых лучших поединков за 2019-й год. Поляк Ян Блахович брутально нокаутировал бывшего чемпиона Рокхольда уже во втором раунде.

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