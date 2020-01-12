Украина – Австрия: где смотреть решающий для нашей сборной матч чемпионата Европы по гандболу

В воскресенье команда Сергея Бебешко проводит поединок, от которого зависит выход в следующий раунд

В воскресенье, 12 января, сборная Украины играет второй матч на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин. В Вене команда Сергея Бебешко встречается с одной из хозяек турнира – командой Австрии. Начало поединка – в 19:15 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Австрия 12 января. В прямой трансляции матч украинцев против австрийцев, который стартует в 19:15, показывают украинский канал "Спорт-1", австрийский ORF1, а также сайт Европейской ганбольной федерации – ehftv.com.

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Как Украина и Австрия сыграли в первом туре. Напомним, что в своем первом матче Евро-2020 австрийцы победили Чехию со счетом 32:29. Тогда как гандболисты Украины проиграли Северной Македонии 25:26, пропустив решающий мяч на последней секунде поединка.

Формат турнира. Всего на гандбольном Евро-2020 шесть групп по четыре сборные в каждой. Все матчи группы с участием сборной Украины проходят в Вене. По итогам этого предварительного этапа по две команды из каждой группы выходят в основной этап, где будут сформированы две группы по шесть команд. Из групп основного этапа по две лучшие команды выйдут в полуфинал чемпионата Европы, и сборные, занявшие третьи места, сыграют в матче за пятое место на турнире.

Напомним, тренер сборной Украины назвал несправедливым поражение от македонцев. "Это была хорошая игра. Считаю, по ее итогам мы заслуживали заработать хотя бы одно очко, хотя бы ничью. В конце концов, у нас – молодая команда, которая не имеет должного опыта выступлений на таком уровне. Но мы дрались до конца. А голкипер соперников совершил несколько просто невероятных сейвов", – заявил тогда Сергей Бебешко.

Котировки на матч Украина – Австрия 12 января. Аналитики называют Австрию большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.19, на победу Украины – 5.83, на ничью – 11.45. Иными словами, вероятность выигрыша поединка в Вене хозяевами площадки оценивается в 76 процентов, ничейного исхода – в 8 процентов, а выигрыша украинцев – всего в 16 процентов. Но в спорте всегда есть место сенсации!

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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