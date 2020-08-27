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Украина готовится принять Евро и отбор на Олимпиаду весной 2021 года

27 августа, 22:59

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпионат континента по бадминтону перенесли на год из-за пандемии

Федерация бадминтона Украины совместно с Европейской Конфедерацией подтвердила новые даты проведения чемпионата Европы по бадминтону в Киеве. Турнир должен был пройти в апреле 2020 года, но был перенесен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Теперь Евро состоится во Дворце спорта с 27 апреля по 2 мая 2021 года.

"В постоянном диалоге с нашими европейскими и мировыми партнерами мы договорились, что оптимальное решение – проведение чемпионата в следующем году, когда угроза возобновления пандемии спадет. Для нас важно, чтобы болельщики смогли посетить соревнования, ведь Украина впервые будет принимать турнир по бадминтону такого уровня. Мы приглашаем всех на чемпионат, ведь он будет действительно зрелищным – наша команда уже работает над этим", – подчеркнул президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

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Киев примет чемпионат Европы по бадминтону

Киев примет чемпионат Европы по бадминтону

Чемпионат в Киеве станет заключительным турниром олимпийского отбора – по его результатам будет определен состав участников Игр-2020 в Токио. Поэтому участие в соревнованиях примут сильнейшие бадминтонисты континента, в частности действующая олимпийская чемпионка Каролина Марин. За медали Евро и лицензии на Игры будут соревноваться и лучшие украинские спортсмены.

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Президент Европейской конфедерации бадминтона Питер Тарцала уже собирается в Киев: "Я не сомневаюсь, что игроки и болельщики с нетерпением ждут визита в Киев в следующем году. Это будет прекрасное мероприятие. Поэтому начнем отсчет к нему уже сегодня".

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Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром по бадминтону на континенте, участие в нем ежегодно принимают 288 лучших спортсменов. Традиционно на турнире определяют лучших в одиночных категориях у мужчин и женщин, парах и миксте.

Смотрите сюжет о чемпионате Европы по бадминтону в Киеве

Бадминтон. Чемпионат Европы 2020 в Киеве

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