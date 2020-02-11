Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил подачу заявки Украины и Беларуси на совместное проведение Олимпийских игр. Об этом он заявил во время заседания Оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Играх-2020 в Токио. Ранее мы сообщали, что украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады.

"Это – важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурном обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом ", – цитирует главу правительства официальный сайт Кабмина.

Премьер-министр поручил изучить опыт Беларуси в проведении Европейских игр-2019, и опыт европейских стран – в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр. Также по его указке будет разработан четкий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

Ранее в России запустили слухи о совместном проведении с Украиной чемпионата Европы по гандболу. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию и заявило, что "неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором".

Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио. На Играх будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Украина уже завоевала 80 лицензий в 15 видах спорта. Планируется, что в Токио отправится от 150 до 200 наших спортсменов. Эксперты прогнозируют Украине четыре золотые медали Олимпиады-2020.

Россию не допустят к Олимпиаде в Токио:

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