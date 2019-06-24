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Украина на Европейских играх: расписание для нашей команды на 24 июня

24 июня, 10:47

Наши спортсмены могут завоевать награды в дзюдо, пулевой стрельбе и стрельбе из лука

В дзюдо разыграют награды
В дзюдо разыграют награды. Фото: AFP

Сегодня, 24 июня, в четвертый день соревнований на II Европейских играх в Минске на старт выйдут следующие представители Украины.

Украина вышла на третье место в медальном зачете Европейских игр

ДЗЮДО. В 10.30 начнется борьба на татами "Чижовка-Арены", в которой примут участие пятеро украинцев: Галина Тарасова (более 78 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Андрей Колесник, Яков Хаммо (свыше 100 кг). Финальный блок – 17.00

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 13.00 в четвертом раунде одиночного разряда сыграет Анна Гапонова, в 17.00 – Коу Лей.

БАДМИНТОН. Начинается групповой этап. В 11.15 свой первый матч на турнире проведет Мария Улитина. В 12.20 выйдет на корт наша женская пара Елизавета Жаркая и Марина Ильинская. В 16.40 – мужская Глеб Бекетов и Михаил Махновский. В 18.30 параллельно стартуют миксте Елизавета Жаркая и Валерия Атращенкова, а также одиночник Артем Почтарев.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Среди женщин участие в стрельбе из пневматической винтовки (10 м) примут Наталья Кальныш и Анна Ильина (квалификация – 08.00, финал – 13.00), среди мужчин – Сергей Кулиш и Олег Царьков (квалификация – 12.00, финал – 14.00). В соревнованиях смешанных пар в стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м) выступят Елена Костевич и Олег Омельчук, Оксана Ковальчук и Павел Коростылев (квалификация – 09.00, полуфинал – 10.00, финал – 11.20).

БОКС. Состоятся бои 1/8 финала на ринге во Дворце спорта "Уручье". 14.45 – Николай Буценко (до 56 кг), 15.00 – Виктор Выхрист (свыше 91 кг). 19.00 – Дмитрий Замотаев (до 52 кг), 20.15 – Евгений Барабанов (до 69 кг)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. В 9.30 начнется 1/16 финала среди мужчин с участием нашего Юрия Гавелко.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Состоятся индивидуальные соревнования у женщин (квалификация – 14.50, финал – 20.05), в которых примут участие Марина Кийко и Светлана Малькова. В 18.50 стартует финал в мужском синхроне с участием украинский Антона Давыденко и Николая Просторова.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег бадминтон, дзюдо, Европейские игры, стрельба из лука

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НОК Украины

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