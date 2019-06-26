Украина на Европейских играх: расписание на 26 июня

В Минске наши спортсмены выйдут на старт в десяти видах спорта

У нас в борьбе могут быть медали. Фото: НОК Украины

Сегодня, 26 июня, в шестой день соревнований на II Европейских играх представители Украины будут соревноваться в десяти видах спорта. Пока что у нашей команды 19 медалей – 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Будут разыграны награды в индивидуальном первенстве у женщин, где сохраняют шансы побороться за пьедестал две представительницы Украины – Вероника Марченко и Анастасия Павлова. Начало 1/8 финала – 9.00, финального блока – 15.30.

БАДМИНТОН. Завершения группового этапа. В 11.40 начнет свой третий матч на турнире наша мужская пара Глеб Бекетов и Михаил Махновский, в 15.00 – женская пара Елизавета Жаркая и Марина Ильинская. В 16.30 сыграет Мария Улитина, в 17.40 – Артем Почтарев.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. В 11.20 вступают в борьбу за награды Европейских игр борцы Гор Оганнесян (до 65 кг) и Мурази Мчелидзе (до 97 кг), в 11.50 – представительницы нашей женской сборной Юлия Хавалджи (до 53 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг). Полуфинальные схватки начнутся в 18.00. Финалы на следующий день. В 18.40 начнется финальный блок соревнований, в котором за бронзовые медали поборятся Тарас Маркович (до 57 кг), Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг).

НАСТОЛЬНИЙ ТЕННИС. В 13.00 начнется полуфинал Коу Лей – Джонотан Грот (Дания). Матч за "бронзу" – 17.00, за "золото" – 19.00.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. Будут разыграны первые награды. В 10.35 состоится финал А К2-500 м с участием Марии Повх и Людмилы Куклиновской; в 11.15 – финал А К2-1000 м с участием Олега Кухарик и Александра Сыромятникова, в 11.22 – финал А С2-1000 м с участием Юрия Вандюка и Андрея Рыбачка. В 14.00 стартуют предварительные заезды, в которых примут участие Мария Кичасова-Скорик (К1-200 м), Дмитрий Даниленко (К1-200 м), Олег Боровик (С1-200 м), Анастасия Четверикова (С1-200 м), Мария Повх и Людмила Куклиновская (К2-200 м). Полуфиналы начнутся в 16.00.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м) продолжат борьбу Елена Костевич и Оксана Ковальчук (вторая часть квалификации – 09.15, финал – 13.20), в стрельбе из скоростного пистолета (25 м) – Павел Коростылев и Александр Петрив (вторая часть квалификации – 12.30, финал – 16.50). Также будут разыграны медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 м), где Украина представлена ​​Юрием Сухоруковым и Сергеем Кулишом (квалификация – 9.45, финал – 14.50).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Предварительный этап соревнований в упражнении "скит" (круглый стенд) с участием Николая Мильчева и Ирины Маловичко. Начало – 9.00.

БОКС. Проведут бои 1/4 финала: 15.15 – Дмитрий Замотаев (до 52 кг), 15.45 – Николай Буценко (до 56 кг), 16.15 – Евгений Барабанов (до 69 кг), 16.30 – Виктор Выхрист (свыше 91 кг), 18.30 – Татьяна Коб (до 51 кг), 19.30 – Мария Боруца (до 75 кг), 20.00 – Юрий Шестак (до 60 кг), 20.30 – Ярослав Харциз (до 64 кг).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. В 18.00 сборная Украины проведет свой второй матч в групповом турнире против Испании.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Полуфинал командного первенства с участием сборной Украины. Начало – 17.40.

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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