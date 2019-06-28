Украина на Европейских играх: расписание соревнований на 28 июня

Наши атлеты будут бороться за золотые медали в стрельбе, легкой атлетике, борьбе и велоспорте

Украинские легкоатлеты выступят в финале. Фото: НОК Украины

Сегодня, 28 июня, в восьмой день соревнований на II Европейских играх украинские спортсмены будут соревноваться в семи видах спорта. Пока что в активе Украины 27 наград: семь золотых медалей, одиннадцать серебряных и семь бронзовых. Будем надеяться, что сегодня медалей прибавиться.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина поднялась на четвертое место

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сегодня стрелки в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м) разыграют последний комплект наград Евроигор-2019. Украина будет представлена ​​двумя парами: Елена Костевич и Павел Коростылев, Оксана Ковальчук и Александр Петрив. Квалификация – 13.00, полуфинал – 15.00, финал – 17.30.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Николай Мильчев и Ирина Маловичко примут участие в соревнованиях смешанных команд и упражнении "скит" (круглый стенд). Квалификация – 9.00, финал – 15.15.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. В 19.30 сборная Украины в полуфинале сыграет против команды Португалии.

ВЕЛОТРЕК. В 13.00 стартует квалификация в мужском спринте с участием Тадея-Ивана Чебанца. В 13.35 состоится первый раунд в женском кейрине, в заезде №2 стартует Любовь Басова, №4 – Елена Старикова (полуфиналы – 19.50, финал – 20.25). В 14.35 состоится первый раунд в командной гонке преследования среди женщин, в которой Украину будут представлять Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина, Юлия Бирюкова (медальные заезды – 18.25), в 15.05 в такой же дисциплине среди мужчин стартуют Роман Гладыш, Виталий Гринев, Владимир Джус, Владислав Щербань (медальные заезды – 18.55). В 20.00 женщины разыграют награды в скрэтче, от нашей сборной будет выступать Татьяна Климченко. В 20.35 состоится заезд за медали групповой гонки среди мужчин с участием Виталия Гринева.

БОРЬБА. 11.20 начинают свое выступление на Европейских играх борцы греко-римского стиля Жора Абовян (до 60 кг), Алексей Калиниченко (до 67 кг), Эльмар Нуралиев (до 77 кг). Полуфинальные схватки начнутся в 18.00. Финалы на следующий день. В 18.30 начнется финальный блок соревнований, в котором за золотые медали будут соревноваться женщины Оксана Ливач (до 50 кг) и Юлия Ткач (до 62 кг).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Финал командного первенства с участием сборной Украины. Начало – 18.00.

БОКС. Состоятся полуфинальные бои. В 16.15 боксировать Евгений Барабанов (до 69 кг), 17.00 – Виктор Выхрист (свыше 91 кг), 20.45 – Николай Буценко (до 56 кг), 21.30 – Александр Хижняк (до 75 кг).

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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