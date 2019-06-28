Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Украина на Европейских играх: расписание соревнований на 28 июня

28 июня, 09:19

Наши атлеты будут бороться за золотые медали в стрельбе, легкой атлетике, борьбе и велоспорте

Украинские легкоатлеты выступят в финале
Украинские легкоатлеты выступят в финале. Фото: НОК Украины

Сегодня, 28 июня, в восьмой день соревнований на II Европейских играх украинские спортсмены будут соревноваться в семи видах спорта. Пока что в активе Украины 27 наград: семь золотых медалей, одиннадцать серебряных и семь бронзовых. Будем надеяться, что сегодня медалей прибавиться.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина поднялась на четвертое место

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сегодня стрелки в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м) разыграют последний комплект наград Евроигор-2019. Украина будет представлена ​​двумя парами: Елена Костевич и Павел Коростылев, Оксана Ковальчук и Александр Петрив. Квалификация – 13.00, полуфинал – 15.00, финал – 17.30.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Николай Мильчев и Ирина Маловичко примут участие в соревнованиях смешанных команд и упражнении "скит" (круглый стенд). Квалификация – 9.00, финал – 15.15.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. В 19.30 сборная Украины в полуфинале сыграет против команды Португалии.

ВЕЛОТРЕК. В 13.00 стартует квалификация в мужском спринте с участием Тадея-Ивана Чебанца. В 13.35 состоится первый раунд в женском кейрине, в заезде №2 стартует Любовь Басова, №4 – Елена Старикова (полуфиналы – 19.50, финал – 20.25). В 14.35 состоится первый раунд в командной гонке преследования среди женщин, в которой Украину будут представлять Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина, Юлия Бирюкова (медальные заезды – 18.25), в 15.05 в такой же дисциплине среди мужчин стартуют Роман Гладыш, Виталий Гринев, Владимир Джус, Владислав Щербань (медальные заезды – 18.55). В 20.00 женщины разыграют награды в скрэтче, от нашей сборной будет выступать Татьяна Климченко. В 20.35 состоится заезд за медали групповой гонки среди мужчин с участием Виталия Гринева.

Читайте также

БОРЬБА. 11.20 начинают свое выступление на Европейских играх борцы греко-римского стиля Жора Абовян (до 60 кг), Алексей Калиниченко (до 67 кг), Эльмар Нуралиев (до 77 кг). Полуфинальные схватки начнутся в 18.00. Финалы на следующий день. В 18.30 начнется финальный блок соревнований, в котором за золотые медали будут соревноваться женщины Оксана Ливач (до 50 кг) и Юлия Ткач (до 62 кг).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Финал командного первенства с участием сборной Украины. Начало – 18.00.

БОКС. Состоятся полуфинальные бои. В 16.15 боксировать Евгений Барабанов (до 69 кг), 17.00 – Виктор Выхрист (свыше 91 кг), 20.45 – Николай Буценко (до 56 кг), 21.30 – Александр Хижняк (до 75 кг).

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Европейские игры

Вы сейчас просматриваете новость " Украина на Европейских играх: расписание соревнований на 28 июня". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

НОК Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алла Черкасова завоевала "бронзу" Европейских игр

Вчера, 21:30

В утешительном финале украинка победила шведку Франсон

Золото! Анна Соловей победила на Европейских играх

Вчера, 21:12

Украинская велосипедистка заняла первое место в гонке по очкам

Юлия Хавалджи выиграла "серебро" Европейских игр

Вчера, 20:23

В финале соревнований по борьбе украинка уступила шведке Маттссон

Вольная "бронза": Оганнесян принес Украине медаль Европейских игр

Вчера, 20:07

Наш борец вольного стиля завоевал награду в категории до 65 кг

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

5 самых полезных фруктов для сердца

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Потап и Каменских впервые рассказали о своих отношениях до брака

Зеленский предложил депутатам уволить Луценко

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина поднялась на четвертое место

Сегодня, 09:01

Наша команда завоевала на Европейских играх 27 медалей – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:57

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 21:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

26 июня, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

25 июня, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

Почему мы любим одних, а замуж выходим за других: 10 причин

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь