Украина попала в группу стран, где наиболее высок риск допинга

Наших легкоатлетов будут проверять минимум по три раза перед ЧМ и Олимпийскими играми

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу рассказал, что четыре национальные федерации будут отнесены к категории с наиболее высоким риском допинга.

"ИААФ разделит национальные федерации, которые в нее входят, на три категории, у которых будут разные обязательства в зависимости от уровня успеха их спортсменов и распространенности допинга. В текущем списке наблюдения есть четыре федерации: Кении, Эфиопии, Беларуси и Украины – они будут отнесены к категории А, которая будет включать те национальные федерации, в которых наиболее высок риск допинга. Спортсмены из этих стран будут должны пройти как минимум 3 внесоревновательных допинг-теста в течение 10 месяцев до чемпионата мира или Олимпийских игр", – сказал Коу.

Напомним, что накануне ИААФ оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. В международных соревнованиях российские легкоатлеты по-прежнему будут участвовать в нейтральном статусе.