Украина просит Россию отпустить биатлонистку выступать за нашу команду

Сегодня, 17:37

Согласно правилам, Анастасия Рассказова сможет выступать за Украину только через год, если не получит разрешение от России

Фото AFP
Фото AFP

Федерация биатлона Украины (ФБУ) запросила у Союза биатлонистов России (СБР) разрешение на переход Анастасии Рассказовой. Ранее стало известно, что россиянки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Анастасия Рассказова намерены выступать за Украину.

"У Бех карантин действует до 15 декабря, Москаленко он вообще не затрагивает, для Рассказовой будет действовать один год. Поэтому мы написали письмо в адрес СБР с просьбой дать разрешение на ее переход. В противном случае ей предстоит ждать еще 12 месяцев.

Они и не собирались выступать за Украину, но когда не сложилось с Беларусью, обратились к нам. Возвращаться в Россию они уже не могли, поскольку отовсюду уволились, забрали свои трудовые книжки.

В Беларуси они провели два тренировочных сбора, но вскоре после этого получили отказ, поэтому и начали искать другие варианты. Мы же о них до этого даже никогда не слышали и никак не могли быть инициаторами приглашения, просто пошли им навстречу. Если у них есть желание выступать за нас, мы можем оказать содействие с предоставлением условий для тренировок", – рассказал генеральный секретарь Федерации биатлона Украины Роман Бондарук.

Ранее мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону. Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".
биатлон, сборная Украины по биатлону, Анастасия Рассказова

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ТАСС

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