Украина разгромила Россию в самом большом противостоянии в истории шахмат

В престижных соревнованиях среди гроссмейстеров и любителей украинская команда одержала победу во всех программах

Сборная Украины обыграла Россию в суперфинале Мировой Лиги по шахматам на портале Chess.com. В соревновании среди гроссмейстеров и любителей украинская команда одержала победу во всех трех программах – блице, быстрых и минутных (808:396, 942:506, 650,5:493,5).

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Live Chess World League – соревнования, где свою страну может представлять любой желающий, начиная от гроссмейстера и заканчивая обычным любителем. Команды пытаются собрать как можно большее количество участников. Стоит отметить, что нынешний Live Chess поединок стал крупнейшим в истории.

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Ранее мы писали о сенсации в Сети: шахматный король Карлсен проиграл в финале 16-летнему иранцу. Вместе с неожиданным титулом чемпиона Banter Blitz Cup Алиреза Фирузджа получил чек на 14 тысяч долларов.

Также сообщалось, что шахматный турнир претендентов на мировую корону в России остановилииз-за пандемии коронавируса. Его победитель должен был бы сразиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

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