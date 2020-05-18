Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украина разгромила Россию в самом большом противостоянии в истории шахмат

18 мая, 10:38

Олег Люлька

В престижных соревнованиях среди гроссмейстеров и любителей украинская команда одержала победу во всех программах

Сборная Украины обыграла Россию в суперфинале Мировой Лиги по шахматам на портале Chess.com. В соревновании среди гроссмейстеров и любителей украинская команда одержала победу во всех трех программах – блице, быстрых и минутных (808:396, 942:506, 650,5:493,5).

Читайте также: Таинственная смерть украинских шахматистов: в деле произошел необычный поворот

Live Chess World League – соревнования, где свою страну может представлять любой желающий, начиная от гроссмейстера и заканчивая обычным любителем. Команды пытаются собрать как можно большее количество участников. Стоит отметить, что нынешний Live Chess поединок стал крупнейшим в истории.

Реклама

Ранее мы писали о сенсации в Сети: шахматный король Карлсен проиграл в финале 16-летнему иранцу. Вместе с неожиданным титулом чемпиона Banter Blitz Cup Алиреза Фирузджа получил чек на 14 тысяч долларов.

Также сообщалось, что шахматный турнир претендентов на мировую корону в России остановилииз-за пандемии коронавируса. Его победитель должен был бы сразиться с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Смотрите, как Шварценеггер сыграл в шахматы с ослом

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спорт шахматы сборная России Сборная Украины по шахматам

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин со звездой спорта: стать учителем для сына и укрепить семью – секреты чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: стать учителем для сына и укрепить семью – секреты чемпионки мира по борьбеДругие
"Думал, что будем драться без правил": борец-"эксперт" передал еще одно сообщение боксеру УсикуБокс
"Освободи свою грудь": сексуальная чемпионка мира по очереди показала половинки себяДругие
"Вот это свобода!": словацкая спортсменка разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метраДругие
Дочь Олега Блохина поздравила работающих мам невероятно забавным видео со своей малышкой
Дочь Олега Блохина поздравила работающих мам невероятно забавным видео со своей малышкойДругие
Самые красивые ноги Румынии: именинница дня – олимпийская чемпионка, которая ушла на пенсию в 18 лет
Самые красивые ноги Румынии: именинница дня – олимпийская чемпионка, которая ушла на пенсию в 18 летДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...