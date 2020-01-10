Украина – Северная Македония: где смотреть матч нашей сборной на чемпионате Европы по гандболу

Сборная Украины стартует на Евро / Фото: Facebook

В пятницу, 10 января, сборная Украины стартует на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин. В Вене команда Сергея Бабешко сыграет с командой Северной Македонии. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени. Поединок покажут телеканалы "Спорт 1" и "UA:Перший".

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Букмекеры о матче Украина – Северная Македония. Аналитики не сильно верят в успех сборной Украины. На ее победу в матче 10 января экспертами букмекерских контор установлен коэффициент 4.11, на победу Северной Македонии – 1.32, на ничью – 9.93. Таким образом вероятность выигрыша поединка украинскими гандболистами оценивается лишь в 22 процента, ничейного исхода – в 9 процентов, а выигрыша македонцев – в 69 процентов.

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Формат турнира. Напомним, всего в турнире выступает 24 команды, разбитые на 6 групп. Матчи группы с участием сборной Украины, соперниками которой также являются Австрия и Чехия, проходят в Вене. По итогам предварительного этапа по две команды из каждого квартета выходят в основной этап, где будут сформированы две группы по шесть команд. Из групп основного этапа по две лучшие команды выйдут в полуфинал чемпионата Европы, а сборные, занявшие третьи места, сыграют в матче за пятое место на турнире.

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Наши успехи. В последний раз мужская сборная Украины принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы по гандболу десять лет назад, а лучшее наше достижение – 11-е место в 2002 году.

Ранее, говоря о целях сборной Украины на чемпионате Европы по гандболу, главный тренер Сергей Бебешко признал, что наша команда – далеко не фаворит турнира. "Первоочередная задача – выход из группы. Сейчас много говорят, что у нас легкая группа. Предполагаю, что и наши соперники думают так же, и они довольны, что им попалась Украина. Да, у нас в квартете нет топ-сборных, и это плюс. Но я бы не сказал, что группа у нас легкая, ведь последний раз мы играли на чемпионате Европы десять лет назад, так что мы, скорее, аутсайдеры", – заявил Бебешко.

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Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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