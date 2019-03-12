Украина сыграла вничью с Россией на командном чемпионате мира по шахматам
Наша команда занимает четвертое место в турнирной таблице
Женская сборная Украины по шахматам сыграла матч седьмого круга командного чемпионата мира-2019, который проходит в эти дни в Астане. Украинки встретились со сборной России. Встреча завершилась вничью – 2:2. В следующем туре сборная Украины встретится со сборной Индии.
После семи туров Украина занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 17,5 балла. Лидирует сборная Китая – 20 баллов
- Мария Музычук (белые, 2560) – Екатерина Лагно (черные, 2559) – 1:0
- Анна Музычук (черные, 2555) – Александра Костенюк (белые, 2545) – 0:1
- Анна Ушенина (белые, 2443) – Александра Горячкина (черные, 2504) – 0.5:0.5
- Инна Гапоненко (черные, 2427) – Ольга Гиря (белые, 2456) – 0.5:0.5
Ранее мы писали, что подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу. Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в программу Олимпиады-2024.
Напомним, что в прошлом году стало известно, что кайтбординг войдет в программу летней Олимпиады-2024. Соревнования по кайтбордингу в рамках Игр состоятся в Марселе.
Также "Сегодня" сообщали, что экс-чемпион мира по шахматам завершил карьеру. Владимир Крамник выигрывал мировую корону в 2006 году.
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