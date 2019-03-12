Украина сыграла вничью с Россией на командном чемпионате мира по шахматам

Наша команда занимает четвертое место в турнирной таблице

Фото: AFP

Украина сыграла вничью с Россией на командном чемпионате мира по шахматам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/806/3d0/5c88063d060cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/806/3d0/5c88063d060cc.jpg 2019-03-12T21:20:53+02:00 Другие Наша команда занимает четвертое место в турнирной таблице

Женская сборная Украины по шахматам сыграла матч седьмого круга командного чемпионата мира-2019, который проходит в эти дни в Астане. Украинки встретились со сборной России. Встреча завершилась вничью – 2:2. В следующем туре сборная Украины встретится со сборной Индии.

После семи туров Украина занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 17,5 балла. Лидирует сборная Китая – 20 баллов

Мария Музычук (белые, 2560) – Екатерина Лагно (черные, 2559) – 1:0

Анна Музычук (черные, 2555) – Александра Костенюк (белые, 2545) – 0:1

Анна Ушенина (белые, 2443) – Александра Горячкина (черные, 2504) – 0.5:0.5

Инна Гапоненко (черные, 2427) – Ольга Гиря (белые, 2456) – 0.5:0.5

Ранее мы писали, что подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу. Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в программу Олимпиады-2024.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что кайтбординг войдет в программу летней Олимпиады-2024. Соревнования по кайтбордингу в рамках Игр состоятся в Марселе.

Также "Сегодня" сообщали, что экс-чемпион мира по шахматам завершил карьеру. Владимир Крамник выигрывал мировую корону в 2006 году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина сыграла вничью с Россией на командном чемпионате мира по шахматам". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , XSport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.