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Украина сыграла вничью с Россией на командном чемпионате мира по шахматам

Сегодня, 21:20

Наша команда занимает четвертое место в турнирной таблице

Фото: AFP
Украина сыграла вничью с Россией на командном чемпионате мира по шахматам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/806/3d0/5c88063d060cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/806/3d0/5c88063d060cc.jpg Другие Наша команда занимает четвертое место в турнирной таблице

Женская сборная Украины по шахматам сыграла матч седьмого круга командного чемпионата мира-2019, который проходит в эти дни в Астане. Украинки встретились со сборной России. Встреча завершилась вничью – 2:2. В следующем туре сборная Украины встретится со сборной Индии.

После семи туров Украина занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 17,5 балла. Лидирует сборная Китая – 20 баллов

  • Мария Музычук (белые, 2560) – Екатерина Лагно (черные, 2559) – 1:0
  • Анна Музычук (черные, 2555) – Александра Костенюк (белые, 2545) – 0:1
  • Анна Ушенина (белые, 2443) – Александра Горячкина (черные, 2504) – 0.5:0.5
  • Инна Гапоненко (черные, 2427) – Ольга Гиря (белые, 2456) – 0.5:0.5

Ранее мы писали, что подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу. Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в программу Олимпиады-2024.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что кайтбординг войдет в программу летней Олимпиады-2024. Соревнования по кайтбордингу в рамках Игр состоятся в Марселе.

Также "Сегодня" сообщали, что экс-чемпион мира по шахматам завершил карьеру. Владимир Крамник выигрывал мировую корону в 2006 году.

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Тег шахматы, чемпионат мира, Анна Ушенина, Анна Музычук, Мария Музычук, Инна Гапоненко

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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