Украина в последний день Паралимпиады-2018 завоевала еще оду золотую медаль

В последний день Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане сборная Украины завоевала золотую медаль в эстафетной лыжной гонке.

Нашу команду представляли Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Украинцы прошли дистанцию за 24:31.9.

Серебряные медали завоевали паралимпийцы из Канады (+50.0), а "бронза" досталась команды из Германии (+53.4).

В активе сборной Украины стало 22 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.Наша сборная занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Добавим, что сегодня состоится церемония закрытия Паралимпиады-2018. Торжественное мероприятие начнется в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.