Украина в последний день Паралимпиады-2018 завоевала еще оду золотую медаль

Сегодня, 06:42

Очередное золото в копилку сборной принесла эстафетная команда


В последний день Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане сборная Украины завоевала золотую медаль в эстафетной лыжной гонке.

Нашу команду представляли Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Украинцы прошли дистанцию за 24:31.9.

Серебряные медали завоевали паралимпийцы из Канады (+50.0), а "бронза" досталась команды из Германии (+53.4).

В активе сборной Украины стало 22 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.Наша сборная занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Добавим, что сегодня состоится церемония закрытия Паралимпиады-2018. Торжественное мероприятие начнется в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.
медали, Паралимпиада-2018

Вы сейчас просматриваете новость "Украина в последний день Паралимпиады-2018 завоевала еще оду золотую медаль". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Фото AFP

Таблица медалей Паралимпиады-2018 на 17 марта

Вчера, 10:41

Сборная Украины завоевала в Пхенчхане 21 награду

Другие

Григорий Вовчинский на дистанции. Фото AFP

Украина завоевала на Паралимпиаде-2018 еще две награды

Вчера, 09:59

"Серебро" выиграл Григорий Вовчинский, "бронза" у Максима Ярового
Загрузка...

Другие

Фото AFP

Спортивные хиты уикенда: закрытие Паралимпиады-2018 и жеребьевка еврокубков

16 Марта, 11:23

Шева определит визави для Месси, а Полтава проверит на прочность Киев

Другие

Богдана Конащук стала только пятой в биатлонной гонке. Фото AFP

Украина завоевала очередное "золото" Паралимпиады-2018

16 Марта, 10:12

Также наши спортсмены пополники копилку сборной двумя серебряными медалями

Другие

Украинец Игорь Рептюх упал во время биатлонной гонки. Фото AFP

Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 16 марта: Украина опустилась на четвертое место

16 Марта, 09:57

Наша копилка пополнилась тремя медалями, но этого оказалось мало, чтобы удержаться в первой тройке

Другие

Фото AFP

Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 14 марта: Украина завоевала еще одну медаль

14 Марта, 09:42

Оксана Шишкова стала двукратной призеркой Паралимпиады в Пхенчхане
Загрузка...