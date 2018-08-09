Украина вернула статус фаворита в мужских 50-метровках

Сегодня, 09:36

Андрей Говоров берет медали на четвертом чемпионате Европы подряд

Андрей Говоров. Фото AFP
Андрей Говоров. Фото AFP

Покоряем плавательную "Европу" с двух фронтов: пока Михаил Романчук собирает медальный набор на длинных дистанциях, Андрей Говоров продолжает украинскую "короткую" традицию. На чемпионате Европы в Глазго наш обладатель мирового рекорда в 50 м баттерфляем (22,27 с) защитил в этой дисциплине европейский титул, причем с рекордом континента – 22,48 с (побил свой же).

Это четвертая медальная "Европа" Говорова подряд! В 2012-м он завоевал дебютную "бронзу" в 50 м вольным стилем и с тех пор обязательно возвращается с ЧЕ минимум с одной наградой, а всего их у него теперь пять.

Тем самым он вернул Украине статус фаворита в мужских 50-метровках. За последние 19 лет наши спринтеры забирались на пьедестал на 10 чемпионатах Европы из 11! "Просел" только 2010-й, когда в плавании мы вообще ничего не взяли – некая пауза между Говоровым и Лисогором, нашим предыдущим королем спринтов, только в брассе. Ведь раньше за 50 м на континенте у нас отвечал именно Олег Лисогор (6 медалей, брасс), а также Сергей Бреус (3, баттерфляй) и Александр Волынец (2, вольный).

Для Украины медаль Андрея стала 18-й на этой "мульти-Европе", объединившей семь видов спорта, и уже 6-м "золотом".

Впервые чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.

Позже Михаил Романчук завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по плаванию. Украинец менее секунды проиграл победителю заплыва Флориану Веллброку.
плавание, Чемпионат Европы, Андрей Говоров

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Автор:

Катерина Макаревская

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