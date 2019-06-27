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Украина vs Россия и другие хиты Европейских игр: расписание на 27 июня

27 июня, 10:01

В четверг украинские атлеты в столице Беларуси выйдут на старт в девяти видах спорта

Фото: НОК Украины

В четверг, 27 июня, в седьмой день соревнований на вторых Европейских играх в столице Беларуси на старт выйдет немало представителей Украины. Рассчитываем на медали, в том числе – высшей пробы, в вольной борьбе. И не только. А на минском пляже состоится противостояние футбольных сборных Украины и России.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. В 10.00 стартовал финал Б с участием Татьяны Еднак (К1-500м), в 10.50 – финал А с участием Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (С2-500м). В 14.20 пройдет финал А с участием Марии Кичасовой-Скорик (К1-200м). В 14.25 в финале А стартует Дмитрий Даниленко (К1-200м), в 14.30 – Олег Боровик (С1-200м), в 14.35 – Анастасия Четверикова (С1-200м), в 14.45 – Мария Повх и Людмила Куклиновская (К2-200м), а в 16.00 начнется финальный заезд в К1-5000м, в котором стартует наша Ирина Грищун. В 16.30 на старт финала выйдет Александр Сыромятников (К1-5000м).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В 9.15 в квалификации стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений (50 м) начали борьбу Наталья Кальныш и Анна Ильина. Финал – 13.00.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Продолжение квалификации в упражнении "скит" (круглый стенд) с участием Николая Мильчева и Ирины Маловичко. Начало – 9.00. Женский финал – 16.45, мужской – 18.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 10.00 начала свое выступление в командном первенстве на Евроиграх матчем против Люксембурга женская сборная Украины в составе Анны Гапоновой, Татьяны Биленко и Маргариты Песоцкой.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. В 15.30 сборная Украины проведет свой третий матч в групповом турнире – против команды России.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. В 13.00 начнутся квалификационные соревнования, в которых примут участие шесть представителей Украины. Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк. Женщины: Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова.

ВЕЛОТРЕК. В 15.00 – квалификация в командной гонке преследования среди женщин, в которой Украину будут представлять Анна Нагорная, Анна Соловей, Оксана Клячина, Юлия Бирюкова. В 16.05 в аналогичной дисциплине среди мужчин стартуют Роман Гладыш, Виталий Гринев, Владимир Джус, Владислав Щербань. Елена Старикова и Любовь Басова в 17.05 выйдут на старт квалификации командного спринта. Первый раунд – 19.10. Медальные заезды – 20.40. В мужском командном спринте от нашей сборной стартуют Владислав Денисенко, Дмитрий Стовбецкий, Тадей-Иван Чебанец (квалификация – 17.35, первый раунд – 19.20, медальные заезды – 20.50). В 19.30 состоится финальный заезд групповой гонки среди женщин с участием нашей Анны Соловей. В 20.15 мужчины разыграют награды в скрэтче, от нашей сборной будет выступать Владимир Джус.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 11.20 вступают в борьбу за награды Европейских игр представительницы нашей женской сборной Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Чихрадзе (до 57 кг), Юлия Ткач (до 62 кг), Алла Белинская (до 76 кг). Полуфинальные схватки начнутся в 18.00. А в 18.40 начнется финальный блок соревнований, в котором за бронзовые медали будут бороться Гор Оганнесян (до 65 кг) и Мурази Мчелидзе (до 97 кг). В 19.10 за золото Минска-2019 поборется Юлия Хавалджи (до 53 кг), в 20.00 – за бронзу Алла Черкасова (до 68 кг).

БАДМИНТОН. В 10.30 свой последний матч в группе проведет наш микст Елизавета Жаркая и Валерий Атращенков.

В то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.



 

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Тег Европейские игры

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Источник:

НОК Украины

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