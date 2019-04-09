Украина выиграла первую медаль на чемпионате Европы по борьбе

28-летний Василий Шуптар, победив поляка, завоевал "бронзу" в категории до 65 кг

Бронзовый призер Евро Василий Шуптар. Фото: НОК Украины

Украина выиграла первую медаль на чемпионате Европы по борьбе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cd9/b4c/5cacd9b4c8701.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cd9/b4c/5cacd9b4c8701.png 2019-04-09T20:48:00+03:00 Другие 28-летний Василий Шуптар, победив поляка, завоевал "бронзу" в категории до 65 кг

Украина открыла счет своим медалям на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте. Первую награду нашей стране принес титулованный борец вольного стиля Василий Шуптар, завоевавший "бронзу".

В весовой категории до 65 кг Василий Шуптар на пути в полуфинал справился с испанцем Хуаном-Пабло Гонсалесом Креспо и итальянцем Абдельлатифом Мансуром, но в 1/2 финала уступил турецкому борцу Селяхаттину Киличаллянну. В схватке за третье место 28-летний Шуптар взял верх над Кшиштофом Бьенковски из Польши.

Шуптар является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года и бронзовым призером Европейских игр 2015 года.

Еще двое украинских борца претендовали на бронзовые медали, но Семен Радулов в категории до 70 кг проиграл схватку за третье место представителю Польши Магомедмураду Гаджиеву, а Алексей Доманский в категории до 79 кг в бронзовом финале уступил Мухаммета Нури Котаноглу из Турции.

Как сообщалось ранее, у грузинского борца забрали олимпийскую медаль Лондона-2012. Серебряный призер Давит Модзманашвили попался на употреблении допинга.

Также сообщалось, что в России вынесли приговор убийцам 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе. Они получили от 12 до 17 лет лишения свободы.

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