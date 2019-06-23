Украина вышла на третье место в медальном зачете Европейских игр
Наша команда за три стартовых дня завоевала 17 медалей – рейтинг участников Евроигр
После третьего соревновательного дня на Европейских играх 2019 года в Минске сборная Украины располагается на третьем месте в общем медальном зачете. В копилке нашей страны 17 наград: пять золотых медалей, шесть серебряных и шесть бронзовых. Лидирует в зачете команда России – 39 наград (19-10-10), следом за ними идут белорусы – 34 награды (10-9-15).
Медальный зачет на 23 июня:
|М
|Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
|1
|Россия
19
10
10
39
|2
|Беларусь
10
9
15
34
|3
|Украина
5
6
6
17
|4
|Грузия
5
3
8
16
|5
|Италия
4
3
3
10
|6
|Бельгия
3
1
1
5
|7
|Франция
3
0
2
5
|8
|Израиль
2
2
0
4
|9
|Болгария
1
4
4
9
|10
|Нидерланды
1
4
1
6
|11
|Португалия
1
2
3
6
|12
|Великобритания
1
2
2
5
|13
|Чехия
1
2
1
4
|14
|Сербия
1
1
2
4
|15
|Армения
1
1
1
3
|16
|Косово
1
1
0
2
|17
|Хорватия
1
0
1
2
|17
|Словения
1
0
1
2
|17
|Швеция
1
0
1
2
|20
|Азербайджан
0
4
4
8
|21
|Греция
0
2
3
5
|22
|Испания
0
1
4
5
|23
|Латвия
0
1
2
3
|23
|Молдова
0
1
2
3
|25
|Эстония
0
1
0
1
|25
|Словакия
0
1
0
1
|27
|Германия
0
0
3
3
|27
|Румыния
0
0
3
3
|29
|Венгрия
0
0
2
2
|29
|Турция
0
0
2
2
|31
|Австрия
0
0
1
1
|31
|Дания
0
0
1
1
Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.
Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.
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