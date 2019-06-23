Украина вышла на третье место в медальном зачете Европейских игр

Наша команда за три стартовых дня завоевала 17 медалей – рейтинг участников Евроигр

Фото: AFP

После третьего соревновательного дня на Европейских играх 2019 года в Минске сборная Украины располагается на третьем месте в общем медальном зачете. В копилке нашей страны 17 наград: пять золотых медалей, шесть серебряных и шесть бронзовых. Лидирует в зачете команда России – 39 наград (19-10-10), следом за ними идут белорусы – 34 награды (10-9-15).

Медальный зачет на 23 июня:

М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 19 10 10 39 2 Беларусь 10 9 15 34 3 Украина 5 6 6 17 4 Грузия 5 3 8 16 5 Италия 4 3 3 10 6 Бельгия 3 1 1 5 7 Франция 3 0 2 5 8 Израиль 2 2 0 4 9 Болгария 1 4 4 9 10 Нидерланды 1 4 1 6 11 Португалия 1 2 3 6 12 Великобритания 1 2 2 5 13 Чехия 1 2 1 4 14 Сербия 1 1 2 4 15 Армения 1 1 1 3 16 Косово 1 1 0 2 17 Хорватия 1 0 1 2 17 Словения 1 0 1 2 17 Швеция 1 0 1 2 20 Азербайджан 0 4 4 8 21 Греция 0 2 3 5 22 Испания 0 1 4 5 23 Латвия 0 1 2 3 23 Молдова 0 1 2 3 25 Эстония 0 1 0 1 25 Словакия 0 1 0 1 27 Германия 0 0 3 3 27 Румыния 0 0 3 3 29 Венгрия 0 0 2 2 29 Турция 0 0 2 2 31 Австрия 0 0 1 1 31 Дания 0 0 1 1

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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