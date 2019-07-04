Украина взяла первую медаль на Универсиаде-2019 в Неаполе
Дебютную награду украинской команде в Италии принесла дзюдоистка Анна Антыкало
Николаевская дзюдоистка Анна Антыкало принесла сборной Украины первую награду на летней Универсиаде-2019 в Неаполе. Спортсменка стала обладательницей бронзовой медали в категории до 70 кг. На пути к награде Антикало оказалась сильнее Жанар Кашин из Казахстана, аргентинки Магдалены Галлеано и представительницы Франции Клеменс Еме. Анна остановилась в шаге от финала, уступив представительнице России Мадине Таимазовой. Победительницей же студенческих игр в этом весе стала японка Шихо Танака.
Напомним, на завершившихся в минувшее воскресенье Европейских играх-2019 в Минске украинские дзюдоисты завоевали две золотые награды. У женщин на высшую ступень пьедестала взошла Дарья Белодед, а у мужчин – Георгий Зантарая. "В ресторанах кормят вкуснее, чем тут": сетовал украинец Зантарая после победы в Минске.
Кроме того, дзюдоист Георгий Зантарая после победы на Европейских играх отметил: "Любая медаль – это хорошо, "золото" – это вообще круто. Но моя мечта – Олимпийские игры. Настрой на Токио, на два Токио: чемпионат мира тоже будет там. Если тебе суждено, то ты станешь чемпионом. А нет, то тренируйся, не тренируйся – все равно не поможет".
Как мы сообщали, Дарья Белодед стреляет глазками в Турции с сексапильной подружкой: соблазнительный отдых героини Евроигр. После завоевания минского "золота" известная украинская дзюдоистка отправилась отдыхать в Кемер. Там Дарья блеснула просто изумительной фигурой! Никогда не подумаешь, что эта милая девушка - "зверь", когда дело доходит до дзюдо.
Смотрите, как встречали наших дзюдоистов после выступления на Евроиграх
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