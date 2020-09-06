Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украина заняла третье место в Суперфинале Евролиги

6 сентября, 21:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Героем заключительного матча на турнире стал Андрей Пашко

Сборная Украины по пляжному футболу с крупным счетом обыграла команду Франции в заключительном матче Суперфинала Евролиги и заняла третье место в турнире. Героем встречи стал Андрей Пашко, оформивший хет-трик, сообщает УАФ.

Реклама

Эта победа позволила украинцам обойти в турнирной таблице как раз Францию, а победитель турнира определится в матче Португалия – Швейцария.

Украина – Франция – 7:2
Голы: Пашко (3, 12, 29), Войток (21), Заворотний (23), Щерица (28), Войтенко (31) – Госселин (10, 33).

Украина: Гладченко, Макеев, Зборовский, Щерица, Пашко, Сабатюк, Хижняк, Войток, Сиренко, Войтенко, Заворотний.

Франция: Медина, Форт, Госселин, Шиллингфорт, Бизот, Баскез, Фирмис, Хук, Диас, Гнепо, Леблан, Бельоме.

В тренде
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"
Реклама

Напомним, что в стартовом матче турнира Украина обыграла команду Германии. Затем наши пляжники уступили Швейцарии и Португалии и потеряли шансы на победу в Евролиге.

Напомним, что сегодня сборная Украины по футболу сыграет с Испанией в Лиге наций После первого тура наша команда возглавляет турнирную таблицу элитного дивизиона. Смотреть Испания – Украина онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как Украина обыгрывала Швейцарию:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пляжный футбол Евролига сборная Украины по пляжному футболу

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео
Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видеоДругие
Жребий свел сборные Украины и России в финальной части чемпионата Европы
Жребий свел сборные Украины и России в финальной части чемпионата ЕвропыДругие
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо"Другие
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в Италии
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в ИталииДругие
Шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель
Шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста АдельДругие
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять