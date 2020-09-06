Украина заняла третье место в Суперфинале Евролиги

Героем заключительного матча на турнире стал Андрей Пашко

Сборная Украины по пляжному футболу с крупным счетом обыграла команду Франции в заключительном матче Суперфинала Евролиги и заняла третье место в турнире. Героем встречи стал Андрей Пашко, оформивший хет-трик, сообщает УАФ.

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Эта победа позволила украинцам обойти в турнирной таблице как раз Францию, а победитель турнира определится в матче Португалия – Швейцария.

Украина – Франция – 7:2

Голы: Пашко (3, 12, 29), Войток (21), Заворотний (23), Щерица (28), Войтенко (31) – Госселин (10, 33).

Украина: Гладченко, Макеев, Зборовский, Щерица, Пашко, Сабатюк, Хижняк, Войток, Сиренко, Войтенко, Заворотний.

Франция: Медина, Форт, Госселин, Шиллингфорт, Бизот, Баскез, Фирмис, Хук, Диас, Гнепо, Леблан, Бельоме.

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Напомним, что в стартовом матче турнира Украина обыграла команду Германии. Затем наши пляжники уступили Швейцарии и Португалии и потеряли шансы на победу в Евролиге.

Напомним, что сегодня сборная Украины по футболу сыграет с Испанией в Лиге наций После первого тура наша команда возглавляет турнирную таблицу элитного дивизиона. Смотреть Испания – Украина онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как Украина обыгрывала Швейцарию:

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