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Украина завоевала четыре медали чемпионата Европы, но проиграла два финала

13 февраля, 22:32

Наша команда довольствовалась двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами

Ангелина Лисак, Алла Черкасова, Оксана Ливач и Соломия Винник

Ангелина Лисак, Алла Черкасова, Оксана Ливач и Соломия Винник / Фото: Facebook

Сборная Украины завоевала четыре награды на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Италии. Ангелина Лисак (59 кг) и Алла Черкасова (68 кг) принесли в копилку нашей страны две бронзовые награды, а Оксана Ливач (50 кг) и Соломия Винники (55 кг) стали серебряными призерами континентального первенства. Ранее мы писали, что украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе.

Лисак проиграла в четвертьфинале, но за счет того, что ее обидчица Анастасия Никитина из Молдовы вышла в финал, получила шанс побороться за "бронзу". Черкасова рассчитывала на медаль наивысшего достоинства, но в полуфинале уступила россиянке Ханум Велиевой, поэтому боролась лишь за третье место.

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Оксана Ливач добралась до финала, где встречалась с болгаркой Мигленой Селишкой, но уступила сопернице 3:5 и довольствовалась лишь серебром. Такая же судьба постигла и Соломию Винник, которая проиграла решающую схватку россиянке Ольге Хорошавцевой (0:10).

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Смотрите, как украинский борец Семен Новиков вышел в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе

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