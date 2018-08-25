Украина завоевала две медали чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Сегодня, 19:45

Наша мужская каноэ-четверка заняла второе место на дистанции 500 метров, а женская двойка на байдарке стала третьей на 200-метровке

Украинские каноисты завоевали серебро чемпионата мира. Фото facebook.com/ukr.canoe
Украинские каноисты завоевали серебро чемпионата мира. Фото facebook.com/ukr.canoe

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала уже две медали чемпионата мира-2018 в португальском Монтемор-у-Велью.

Каноэ-четверка в составе Юрия Вандюка, Андрея Рыбачка, Олега Боровика и Эдуарда Шеметило отлично стартовала в заезде и лидировала на первой половине дистанции, но затем экипаж сборной России добавил и сумел выйти на первое место. В итоге, украинские каноисты стали серебряными призерами на дистанции 500 метров с результатов 1:36.726 мин.

А украинские байдарочницы Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова завоевали "бронзу". В двойке на дистанции 200 метров девушки вышли вперед уже на старте дистанции, но за 50 метров до финиша немецкий и новозеландский экипажи догнали украинок и, в итоге, оставили Кичасову-Скорик и Горлову с "бронзой" чемпионата мира – 37,294 с.

В 2017 году Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова стали чемпионками Европы в Пловдиве.

От "золота" Баюл до "абсолюта" Усика: история побед украинского спорта с 1991 года и до сегодняшнего дня, медали, рекорды, сенсации.
Гребля, чемпионат мира, байдарки, каноэ

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua

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