Украина завоевала две медали чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Наша мужская каноэ-четверка заняла второе место на дистанции 500 метров, а женская двойка на байдарке стала третьей на 200-метровке

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала уже две медали чемпионата мира-2018 в португальском Монтемор-у-Велью.

Каноэ-четверка в составе Юрия Вандюка, Андрея Рыбачка, Олега Боровика и Эдуарда Шеметило отлично стартовала в заезде и лидировала на первой половине дистанции, но затем экипаж сборной России добавил и сумел выйти на первое место. В итоге, украинские каноисты стали серебряными призерами на дистанции 500 метров с результатов 1:36.726 мин.

А украинские байдарочницы Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова завоевали "бронзу". В двойке на дистанции 200 метров девушки вышли вперед уже на старте дистанции, но за 50 метров до финиша немецкий и новозеландский экипажи догнали украинок и, в итоге, оставили Кичасову-Скорик и Горлову с "бронзой" чемпионата мира – 37,294 с.

В 2017 году Мария Кичасова-Скорик и Анастасия Горлова стали чемпионками Европы в Пловдиве.

От "золота" Баюл до "абсолюта" Усика: история побед украинского спорта с 1991 года и до сегодняшнего дня, медали, рекорды, сенсации.