Украина завоевала на Паралимпиаде-2018 еще две награды

В предпоследний день зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане украинские спортсмены пополнили медальную копилку двумя наградами.

Серебряным призером в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стал Григорий Вовчинский, для которого этапа награда стала шестой на Паралимпийских играх (1-3-2).

Лыжник Максим Яровый вслед за победой в гонке на 15 километров стал бронзовым призером на дистанции 7,5 км среди сидячих спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

В медальном зачете Паралимпийских игр у сборной Украины теперь 21 награда – 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Ранее мы писали, что украинцам официально запретили принимать участия в соревнованиях в России.