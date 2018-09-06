Украина завоевала первую лицензию на Олимпиаду-2020

Украинский стрелок Павел Коростылев стал первым украинцем, получившим лицензию на участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Коростылев занял четвертое место по пулевой стрельбе на чемпионате мира, который проходит в корейском Ченгвоне, что дало ему право побороться за олимпийские медали.

В прошлом году Коростылев выиграл Кубок мира по стрельбе, установив мировой рекорд среди молодежи.

В 2014-м году Павел Коростылев взял "золото" на летних юношеских Олимпийских играх. На Олимпиаде в Рио на счету Павла 35-е место в стрельбе с пневматического пистолета и 16-е – со скорострельного.

Напомним, что кроме олимпийской лицензии украинский стрелки завоевали и медаль нынешнего чемпионата мира. В соревнованиях смешанных командных дисциплин третье место заняли Елена Костевич и Олег Омельчук. Они поднялись на подиум в стрельбе из пистолета с дистанции 10 метров.

В интервью "Сегодня" Елена Костевич призналась, что мечтает о титуле спортсменки года и хочет сняться в сериале в детективной роли. А также рассказала, зачем отдыхает от спортивного костюма и чем не может насладиться в Киеве.



