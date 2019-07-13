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Украина завоевала седьмую золотую награду на Универсиаде-2019

13 июля, 21:22

Украинская команда в женской эстафете 4 по 400 метров показала лучшее время и завоевала золотые медали

Татьяна Мельник финишировала в эстафете 4 по 400 метров
Татьяна Мельник финишировала в эстафете 4 по 400 метров. Фото: Instagram

Сборная Украины завоевала золотую медаль Универсиады в женской эстафете 4 по 400 метров. Девушки в составе Марии Мыколенко, Анастасия Голеневой, Катерины Климюк и Татьяны Мельник показали результат 3:30,82 минуты и на 1,81 секунды обошли ближайших преследовательниц – мексиканок.

При этом, после первых двух этапов украинки шли четвертыми, но Климюк со старта ускорилась и возглавила забег, а Мельник еще больше увеличила отрыв от второго места. Таким образом, Украина завоевала седьмую золотую награду на Универсиаде-2019. Напомним, Татьяна Мельник перед Универсиадой завоевала два золота Европейских игр в Минске.

Ранее сегодня юная украинская гимнастка Ева Мелещук взяла "золото" Универсиады в Италии. 17-летняя спортсменка победила в соревнованиях с булавами на Универсиаде в Неаполе, где ранее она взяла "бронзу" в упражнениях с обручем.


Ева Мелещук – фото из Instagram гимнастки

Напомним, что вчера на Универсиаде сборная Украины завоевала два "золота". Оба – в легкой атлетике: Ирина Климец дальше остальных участниц метнула молот, а Ольга Корсун показала лучший результат в тройном прыжке.

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Тег легкая атлетика, Эстафета, Универсиада

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Источники:

Сегодня|Спорт , xsport.ua

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