Украина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по стрельбе

Женская команда стала второй в стрельбе по движущейся мишени

Украинки Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова завоевали серебро на чемпионате мира в Южной Корее.

В стрельбе по движущейся мишени с пневматической винтовки со смешанными скоростями с дистанции 10 м (упреждение ГП-11а) украинки стали вторыми, пропустив вперед лишь китаянок.

Для Рыбоваловой – это уже вторая награда на нынешнем мировом первенстве. Украинка была третьей в стрельбе по движущейся мишени.

Всего же, это четвертая медаль Украины на чемпионате мира в Корее. Золотую награду выиграла Елена Костевич. Она стала первой в стрельбе с дистанции 25 метров.

Ранее мы писали, что Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в смешанных соревнованиях на чемпионате мира.

Напомним, что осенью прошлого года олимпийская чемпионка Елена Костевич стала мамой. Спортсменка родила дочь, которую назвали Софией. Костевич вышла замуж в мае прошлого года. Избранником девушки стал ее давний поклонник проживающий в Австрии. При этом сообщалось, что 32-летняя спортсменка не собиралась менять гражданство и продолжит выступление за сборную Украины.