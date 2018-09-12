Украина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по стрельбе
Женская команда стала второй в стрельбе по движущейся мишени
Украинки Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова завоевали серебро на чемпионате мира в Южной Корее.
В стрельбе по движущейся мишени с пневматической винтовки со смешанными скоростями с дистанции 10 м (упреждение ГП-11а) украинки стали вторыми, пропустив вперед лишь китаянок.
Для Рыбоваловой – это уже вторая награда на нынешнем мировом первенстве. Украинка была третьей в стрельбе по движущейся мишени.
Всего же, это четвертая медаль Украины на чемпионате мира в Корее. Золотую награду выиграла Елена Костевич. Она стала первой в стрельбе с дистанции 25 метров.
Ранее мы писали, что Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в смешанных соревнованиях на чемпионате мира.
Напомним, что осенью прошлого года олимпийская чемпионка Елена Костевич стала мамой. Спортсменка родила дочь, которую назвали Софией. Костевич вышла замуж в мае прошлого года. Избранником девушки стал ее давний поклонник проживающий в Австрии. При этом сообщалось, что 32-летняя спортсменка не собиралась менять гражданство и продолжит выступление за сборную Украины.
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