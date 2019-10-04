Украинcкая бегунья Анна Рыжикова стала седьмой в забеге с мировым рекордом

Американка Далайла Мухмаммад установила новый рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова заняла седьмое место на чемпионате мира в Катаре в беге на 400 метров с барьерами. Она стала всего девятой нашей спортсменкой, сумевшей на последнем перед Олимпиадой ЧМ войти в ТОП-10 в своем виде. Все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике доступны на нашем сайте.

Личный рекорд Анны в беге на 400 метров с барьерами – 54.35 секунды, и сегодня она показала время 54.45 – очень близко к своему лучшему достижению. Но забег выдался невероятным: победительница установила новый мировой рекорд, завоевавшие "серебро" и "бронзу" улучшили свои персональные рекорды, а занявшая четвертое место Лея Шпрунгер – национальный рекорд Швейцарии. В такой компании претендовать на медаль было крайне сложно.

1. Далайла Мухмаммад (США) – 52,16 (мировой рекорд)

2. Сидни Маклафлин (США) – 52,23 (личный рекорд)

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,74 (личный рекорд)

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Отметим, что в Instagram у Анны Рыжиковой более пяти тысяч "фанатов":

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка

Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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