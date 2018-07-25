Украинцы пока без медалей после третьего дня домашнего ЧМ по прыжкам в воду

Вчера, 21:35

14-летняя Ника Шурда была близка к медали, но завалила последний прыжок

Ника Шурда. Фото П. Кубанов
Ника Шурда. Фото П. Кубанов

Зачем смотреть соревнования по телевизору, если на киевской арене "Лико" все можно увидеть живьем, причем бесплатно? Тут даже зеленый дракоша-маскот зазывает у входа. Ведь к нам впервые приехал чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. И сегодня началось самое интересное – вышка! После того, как на 1-метровом трамплине в категории А (16–18 лет) триумфовала Ма Тон, высотку в категории B (14–15 лет) тоже взяла китаянка – Лиу Цзялин. Кроме медалей, девчонки разметали и мерч соревнований: отпрыгав свое, окружили стенд с футболками и прочими безделушками.

Третий день ЧМ позади, а украинцы пока без медалей. Близка была наша 14-летняя Ника Шурда: после двух прыжков шла в пятерке лидеров на вышке, но завалила последний – ауэрбах два с половиной оборота, и улетела на 10-е место.

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"Я его мало прыгала на тренировках: буквально месяц назад начала, и он пока еще нестабильно получается, – объяснила после выступления Ника. – Возможно, еще волнение сыграло, но больше ненапрыганность. Соперники здесь достаточно сильные, особенно китаянки. Они при любом входе ставят руки так, что хочется ставить 10 баллов. Что изменилось, по сравнению с моими прошлыми выступлениями здесь? Я немного поменяла ориентир, потому что на арене теперь другое освещение: поставили много прожекторов, а раньше были только лампы. Но я уже привыкла".

Также Ника поделилась с нами, что из Мариуполя ее приехала поддержать мама, и рассказала о своем примере для подражания: "Первой, кто произвела на меня большое впечатление, была моя подруга София Лыскун (в действии ее можно будет увидеть в пятницу. – Авт.). Она тоже прыгает вышку. Мы с ней достаточно хорошо общаемся, и мне очень нравится, как она прыгает. Я стремлюсь к тому, чтобы прыгать, как она, и даже лучше. Вообще я делаю и вышку, и трамплин, но люблю прыгать с большой высоты: там больше времени, чтобы лететь, чтобы сгруппироваться".

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Все это время Ника была явно расстроена из-за своего выступления, но наконец улыбнулась, когда мы спросили, как она будет улучшать себе настроение: "Пойду в магазин, покушать куплю".

А самый большой плот-твист ждал в синхронных прыжках с 3 м среди юношей: китайцы казались недосягаемыми и там, но последний, самый сложный, прыжок, у Ван/Ву закончился входом плашмя и не был защитан (а ведь на разминке вызвал фурор у публики). Так что "золото" переехало к канадцам Маккей/Повзнер, а наши Гроза/Кривопишин довольствовались 12-м местом.

Ранее мы писали, что впервые в истории в Украине проходит чемпионат Европы по бейсболу. Чемпионат Европы в группе С проходит на единственном в Украине специализированном бейсбольном стадионе
Прыжки в воду, чемпионат мира

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Автор:

Катерина Макаревская

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