Украинцы пока без медалей после третьего дня домашнего ЧМ по прыжкам в воду

Зачем смотреть соревнования по телевизору, если на киевской арене "Лико" все можно увидеть живьем, причем бесплатно? Тут даже зеленый дракоша-маскот зазывает у входа. Ведь к нам впервые приехал чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. И сегодня началось самое интересное – вышка! После того, как на 1-метровом трамплине в категории А (16–18 лет) триумфовала Ма Тон, высотку в категории B (14–15 лет) тоже взяла китаянка – Лиу Цзялин. Кроме медалей, девчонки разметали и мерч соревнований: отпрыгав свое, окружили стенд с футболками и прочими безделушками.

Третий день ЧМ позади, а украинцы пока без медалей. Близка была наша 14-летняя Ника Шурда: после двух прыжков шла в пятерке лидеров на вышке, но завалила последний – ауэрбах два с половиной оборота, и улетела на 10-е место.

"Я его мало прыгала на тренировках: буквально месяц назад начала, и он пока еще нестабильно получается, – объяснила после выступления Ника. – Возможно, еще волнение сыграло, но больше ненапрыганность. Соперники здесь достаточно сильные, особенно китаянки. Они при любом входе ставят руки так, что хочется ставить 10 баллов. Что изменилось, по сравнению с моими прошлыми выступлениями здесь? Я немного поменяла ориентир, потому что на арене теперь другое освещение: поставили много прожекторов, а раньше были только лампы. Но я уже привыкла".

Также Ника поделилась с нами, что из Мариуполя ее приехала поддержать мама, и рассказала о своем примере для подражания: "Первой, кто произвела на меня большое впечатление, была моя подруга София Лыскун (в действии ее можно будет увидеть в пятницу. – Авт.). Она тоже прыгает вышку. Мы с ней достаточно хорошо общаемся, и мне очень нравится, как она прыгает. Я стремлюсь к тому, чтобы прыгать, как она, и даже лучше. Вообще я делаю и вышку, и трамплин, но люблю прыгать с большой высоты: там больше времени, чтобы лететь, чтобы сгруппироваться".

Все это время Ника была явно расстроена из-за своего выступления, но наконец улыбнулась, когда мы спросили, как она будет улучшать себе настроение: "Пойду в магазин, покушать куплю".

А самый большой плот-твист ждал в синхронных прыжках с 3 м среди юношей: китайцы казались недосягаемыми и там, но последний, самый сложный, прыжок, у Ван/Ву закончился входом плашмя и не был защитан (а ведь на разминке вызвал фурор у публики). Так что "золото" переехало к канадцам Маккей/Повзнер, а наши Гроза/Кривопишин довольствовались 12-м местом.

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