Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Украинцы триумфально выступили на командном чемпионате мира по шахматам для школьников

24 сентября, 22:34

Представители Украины заняли призовые места в соревнованиях девочек и мальчиков

Украинцы возвращаются из Армении с наградами

Украинцы возвращаются из Армении с наградами / Фото: Facebook

Юные украинцы успешно выступили на Первом командном чемпионате мира по шахматам среди школьников в Цахкадзоре, Армения. Соревнования проходили с 18 по 24 сентября. Наши девочки Мария Бердник и Камила Грищенко стали победителями турнира, а мальчики Платон Гальперин и Валентин Байдецкий заняли второе командное место, уступив дуэту из Армении.

Таблица результатов девочек:

Ст.номКоманда1234567 Доп1 Доп2
1Украина * 121108,5
2Индия 2½ * 121177,0
Армения 211 * ½1277,0

Таблица результатов мальчиков:

Реклама

Ст.номКоманда12345678 Доп1 Доп2
1Армения 1 * 21221311,5
2Украина0 * 2212221111,0
3Армения 210 * ½298,0

Отметим, что совсем недавно Камила Грищенко стала чемпионкой мира по блицу в возрасте до 18 лет. Девушка завоевала престижную награду на турнире в Испании. Тажде она является чемпионкой Украины в классических шахматах в этой же возрастной категории.

В тренде
Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца
Лионель Месси

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

Ранее сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

шахматы шахматист чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гимнастика до потери сознания: все интриги чемпионата мира в Баку среди
Гимнастика до потери сознания: все интриги чемпионата мира в Баку среди "художниц"Другие
Украинка выиграла
Украинка выиграла "серебро" чемпионата мира по борьбеДругие
Кубок мира по регби завершился побоищем на поле: в драке участвовали почти все игроки
Кубок мира по регби завершился побоищем на поле: в драке участвовали почти все игрокиДругие
"Дыши! Терпи!": Непокоренные в Киеве вышибли слезу у зрителейДругие
Прорыв от сборной Украины! Наша команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы
Прорыв от сборной Украины! Наша команда досрочно вышла в плей-офф чемпионата ЕвропыДругие
Устал после чемпионата мира: Беленюк уснул прямо на заседании Верховной Рады
Устал после чемпионата мира: Беленюк уснул прямо на заседании Верховной РадыДругие

Новости партнеров

Loading...