Украинцы триумфально выступили на командном чемпионате мира по шахматам для школьников

Юные украинцы успешно выступили на Первом командном чемпионате мира по шахматам среди школьников в Цахкадзоре, Армения. Соревнования проходили с 18 по 24 сентября. Наши девочки Мария Бердник и Камила Грищенко стали победителями турнира, а мальчики Платон Гальперин и Валентин Байдецкий заняли второе командное место, уступив дуэту из Армении.
Таблица результатов девочек:
|Ст.ном
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Доп1
|Доп2
|1
|Украина
|*
|1½
|1
|1½
|1½
|2
|1
|10
|8,5
|2
|Индия 2
|½
|*
|1
|2
|1
|1
|1½
|7
|7,0
|Армения 2
|1
|1
|*
|½
|1
|1½
|2
|7
|7,0
Таблица результатов мальчиков:
|Ст.ном
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|Доп1
|Доп2
|1
|Армения 1
|*
|2
|1
|2
|1½
|1½
|1½
|2
|13
|11,5
|2
|Украина
|0
|*
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|11
|11,0
|3
|Армения 2
|1
|0
|*
|½
|1½
|1½
|1½
|2
|9
|8,0
Отметим, что совсем недавно Камила Грищенко стала чемпионкой мира по блицу в возрасте до 18 лет. Девушка завоевала престижную награду на турнире в Испании. Тажде она является чемпионкой Украины в классических шахматах в этой же возрастной категории.
Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.
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