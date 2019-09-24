Украинцы триумфально выступили на командном чемпионате мира по шахматам для школьников

Украинцы возвращаются из Армении с наградами / Фото: Facebook

Юные украинцы успешно выступили на Первом командном чемпионате мира по шахматам среди школьников в Цахкадзоре, Армения. Соревнования проходили с 18 по 24 сентября. Наши девочки Мария Бердник и Камила Грищенко стали победителями турнира, а мальчики Платон Гальперин и Валентин Байдецкий заняли второе командное место, уступив дуэту из Армении.

Таблица результатов девочек:

Ст.ном Команда 1 2 3 4 5 6 7 Доп1 Доп2 1 Украина * 1½ 1 1½ 1½ 2 1 10 8,5 2 Индия 2 ½ * 1 2 1 1 1½ 7 7,0 Армения 2 1 1 * ½ 1 1½ 2 7 7,0

Таблица результатов мальчиков:

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Ст.ном Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Доп1 Доп2 1 Армения 1 * 2 1 2 1½ 1½ 1½ 2 13 11,5 2 Украина 0 * 2 2 1 2 2 2 11 11,0 3 Армения 2 1 0 * ½ 1½ 1½ 1½ 2 9 8,0

Отметим, что совсем недавно Камила Грищенко стала чемпионкой мира по блицу в возрасте до 18 лет. Девушка завоевала престижную награду на турнире в Испании. Тажде она является чемпионкой Украины в классических шахматах в этой же возрастной категории.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

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