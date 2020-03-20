"Украинцы, вы ждете, когда за сутки будет умирать 500 человек?": волейболист из Италии в шоке от нашей беспечности

Украинский волейболист итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий раскритиковал украинцев за несоблюдение карантина, связанного с распространением коронавируса. По мнению спортсмена, это может привести к сотням смертей в нашей стране.

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"Хочу обратиться ко всем украинцам. Хочу обратиться к вам на тему коронавируса в Украине. Я слежу за новостями каждый день с тех пор, как эта болезнь дошла до нашей с вами страны. И я вижу, что большинство украинцев к этому вирусу отнеслись недостаточно серьезно, – написал у себя в Facebook выступающий в Италии волейболист Олег Плотницкий. – Вы продолжаете гулять в парках с детьми или без них, ездить на работу, создавать огромные очереди в банках и на остановках. Так же было и здесь, в Италии, первые две недели. Люди не придавали этой болезни никакого значения, все думали, что это очень быстро закончится. Ходили в рестораны и кафе, гуляли в парках или просто по городу, ездили на работу"

Олег Плотницкий / Фото: Getty Images

"Но оказалось, что этот вирус не закончился быстро, как все думали, а очень быстро распространялся по всей Италии из региона в регион. И вот после того, как всю страну перекрыли, ввели карантин, не оставалось ни одного региона, где бы не нашли хоть одного больного, когда в больницах уже не хватало мест, вот тогда люди поняли, что это реальная опасность для всей страны и начали придерживаться правил карантина. Когда за каких-то 10-14 дней количество больных выросло с сотен до тысяч. Неужели мы, украинцы, хотим наступить на те же грабли? Неужели нам не хватает реального примера для того, чтобы понять, что наша жизнь или жизнь близких нам людей дороже работы, прогулки, просто шатания по городу или оплаты за коммуналку?"

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"Или все же мы дождемся того дня, когда за сутки будет умирать 400-500 человек, а заражаться тысячи, и тогда поймем, что не власть виновата во всем, а только мы, кто не прислушался к советам?" В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

"Неужели так сложно посидеть дома две-три недели, переждать, уделить детям больше внимания, отдохнуть, хорошо поспать или использовать время для того, что вы хотели бы сделать дома, но из-за работы не могли? Я прошу всех отнестись к этой ситуации серьезно и ответственно. Давайте сделаем так, чтобы не было поздно, как в Италии или Китае. Чтобы лето мы провели не на карантине", – написал Олег Плотницкий у себя в Facebook

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По последним данным, в Италии зафиксировано свыше 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них4 032 – летальных. Это мировой рекорд. В Италии почти на 800 больше погибших от COVID-19, чем в Китае. В Украине – 29 заболевших, из них трое умерло.

Смотрите, как в Италии продолжают бороться с коронавирусом

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