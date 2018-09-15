Украинцы взяли "бронзу" чемпионата мира в академической гребле

Украинские спортсмены Дмитрий Михай, Сергей Грин, Александр Надтока и Иван Довгодько завоевали бронзовую медаль в академической гребле в парных четверках на дистанции 2000 метров на чемпионате мира в Болгарии. Результат наших гребцов в финале оказался всего на 1,97 секунды хуже, чем время итальянской команды, которая завоевала золотую медаль. Это первая и единственная медаль Украины на нынешнем чемпионате мира в Пловдиве.

Интересно, что на отметке в 500 метров наша четверка шла на первом месте, на 1000 метров была третьей, а на 1500 метров опустилась на шестое место, но в последние несколько сотен метров украинцы прибавили и вернулись в топ-3.

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Ранее мы писали, что Павел Коростылев выиграл "бронзу" чемпионата мира по стрельбе. Украинец стал третьим в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м (30 выстрелов по неподвижной мишени и 30 по появляющейся). Правда, упражнение РП-5 является неолимпийским.

Всего же, это пятая медаль Украины на чемпионате мира в Корее. Золотую награду выиграла Елена Костевич. Она стала первой в стрельбе с дистанции 25 метров.