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Украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении

Сегодня, 18:17

Награды завоевали мужская и женская команды

Лидия Сиченикова
Лидия Сиченикова. Фото: AFP
Украинцы завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/95a/793/5c795a793733c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/95a/793/5c795a793733c.jpg Другие Награды завоевали мужская и женская команды

1 марта украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в турецком Самсуне с 26 февраля по 2 марта. Команда украинских лучников в дисциплине классический лук в составе Виктора Рубана, Владислава Лисняка и Юрия Гавелко стала серебряным призером, проиграв финальную схватку россиянам (1:5). "Бронза" у Турции.

Наши девушки Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченикова завоевали бронзу в командном соревновании. В полуфинале украинки уступили грузинкам (3:5), но в утешительном финале оказались сильнее белорусок (5:4). "Золото" досталось россиянкам.

Ранее мы писали, что фристайлист, которого сманивала Россия, признан лучшим спортсменом Украины. НОК уважил Александра Абраменко за "серебро" чемпионата мира. Его тренер также удостоен награды.

Также мы писали, что украинский борец-рэпер может перейти в ММА. В следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств.

А несколько дней назад два украинских пловца попали на один пьедестал в Бельгии. Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза.

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Тег Чемпионат Европы, стрельба из лука, Виктор Рубан, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова

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Сегодня|Спорт

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