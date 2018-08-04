Украинцы завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы по велоспорту

Украинские трековички Любовь Басова и Елена Старикова завоевали серебро на чемпионате Европы-2018, который проходит в Глазго, Шотландия. В квалификации девушки показали третье время, уступив только Германии и России.

А после этого в заезде с латвийками с результатом 32.868 с отобрались в золотой финал, где уступили россиянкам 33.108 с против 32.452 с. Таким образом, Басова завоевала свою пятую медаль чемпионатов Европы, а Старикова – первую.

Ранее мы сообщали, что Роман Гладыш стал чемпионом Европы, завоевав золотую медаль в Глазго. После "бронзы" чемпионата Европы-2017 Гладыш поднялся на высшую ступень пьедестала в Шотландии.

Ранее чемпионом Европы стал украинский пловец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем.

Кроме того, украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" континентального первенства.

Напомним, что сегодня серебряный призер чемпионата мира 2017 года и победитель чемпионата мира 2018 года в помещении российский прыгун в высоту Данил Лысенко был не допущен к чемпионату Европы из-за трех пропусков допинг-тестов в течение года.