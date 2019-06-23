Украинцы завоевали еще три медали на Европейских играх в Минске

Бегунья Плотицына взяла "серебро", а прыгуны Бех-Романчук и Бондаренко довольствовались "бронзой"

Богдан Бондаренко. Фото: AFP

Копилка на Европейских играх 2019 года в Минске пополнилась еще тремя наградами, и все – в легкой атлетике. Анна Плотицына стала второй в забеге на 100 метров с барьерами, ее время – 13,14 с. "Золото" в это дисциплин забрала Эльвира Херман из Беларуси, а "бронза" досталась Грете Керекеш из Венгрии.

Марина Бех-Романчук в секторе для прыжков в длину продемонстрировала результат 6,58 м и завоевала бронзовую награду, уступив только Елене Соколовой из России и белоруске Настасье Мирончук-Ивановой.

А Богдан Бондаренко стал третьим в прыжках в высоту. Наш знаменитый атлет прыгнул на 2,21 м, но проиграл обладателю "золота" Максиму Недосекову и серебряному призеру россиянину Илье Иванюку.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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