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Украинцы завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы по пятиборью

Сегодня, 14:17

Наши спортсмены стали вторыми в эстафете

Андрей Федечко и Владислав Ридванский

Андрей Федечко и Владислав Ридванский / Фото: НОК Украины

Андрей Федечко и Владислав Ридванский завоевали для Украины первую медаль на чемпионате Европы с современного пятиборья, который проходит в британсмком городе Бат. Наши легкоатлеты стали серебряными призерами континентального первенства в эстафете.

Напомним, что в эти дни в Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. Вчера украинцы завоевали третью медаль на турнире. Украинский спортсмен Олег Колодий уступил только титулованному немцу Патрику Хаусдингу.

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За день до этого украинцы завоевали первое "золото" на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду. Наша пара Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик лучше всех выступила в соревновании смешанных синхронных прыжков с трамплина.

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А позже их задел поддержала София Лискун. 17-летняя украинка стала чемпионкой Европы и пробилась на Олимпиаду-2020. Нашей спортсменке не было равных в соревнованиях в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

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медали Чемпионат Европы пятиборье

Источник: Сегодня|Спорт

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