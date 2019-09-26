Украинец Чумак выиграл "бронзу" чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кг

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Украинский штангист Дмитрий Чумак завоевал малую "бронзу" чемпионата мира по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Таиланде. Украинец, выступающий в весовой категории до 102 кг, стал третьим в толчке – его медальный результат составил 217 кг.

Дмитрий Чумак / Фото: НОК Украины

При этом в рывке с результатом 176 кг Дмитрий Чумак стал четвертым. Такое же место он занял и в общем зачете, суммарно подняв 393 кг.

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Обладателем "золота" в общем зачете в этой весовой категории стал белорус Евгений Тихонцов с результатом 398 килограммов (180+218). Тройку лидеров дополнили кореец Юнсун Цин 397 (181+216) и иранец Реза Дедар 394 (175+219).

Напомним, ранее хрупкая девушка с Тайваня подняла штангу весом в 140 кг. Куо Син-Чжунь, которая сама весит до 60 кг, смогла в толчке поднять штангу, превышающую ее вес в 2,5 раза.

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Также мы писали, что спортсмен из Северной Кореи поднял штангу, в три раза превышающую его собственный вес. При этом Ом Юн Чхоль установил сразу два мировых рекорда на чемпионате мира-2019.

Тем временем в США в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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