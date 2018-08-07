Украинец Говоров с рекордом победил на чемпионате Европы по плаванию

Сегодня, 20:50

Украинец будет иметь еще одну возможность побороться за медаль в Шотландии

Андрей Говоров. Фото AFP
Андрей Говоров. Фото AFP

В шотландском Глазго продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Украинский пловец Андрей Говоров победил в финале 50 метров баттерфляем. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

Андрей Говоров, которому принадлежит мировой рекорд на этой дистанции, финишировал в финальном заплыве первым со временем – 22.48. Это рекорд чемпионатов Европы. Ближайший его преследователь британец Бенджамин Прауд проплыл за 22.78.

На чемпионате Европы в Глазго Андрей Говоров будет выступать также на дистанции 50 метров вольным стилем.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы по плаванию в Глазго украинец Михаил Романчук выиграл две медали – "золото" на 400 м вольным стилем и "серебро" на 1500 м вольным стилем.

Ранее сегодня Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров.

Напомним, что сегодня украинки завоевали еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов.

Ранее сегодня украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы. Для Елены Стариковой это второе "серебро" на проходящем ЧЕ.

Напомним, что в Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Такое решение было принято сегодня Европейской лигой плавания.
рекорд, плавание, Чемпионат Европы, Андрей Говоров

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Ліга.Новости

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