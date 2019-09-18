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Украинец Коростылев стал чемпионом Европы по стрельбе из малокалиберного оружия

18 сентября, 13:00

Это уже третья медаль для нашего спортсмена

Павел Коростылев (посередине)

Павел Коростылев (посередине) / Фото: НОК Украины

Павел Коростылев победил на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Болонье, Италии. Также на его счету "серебро" в команде вместе с Владимиром Пастернаком и Максимом Городинцем. Ранее мы писали, что украинская смешанная пара взяла медаль Европейских игр-2019 в стрельбе из пистолета. 

Это уже третья медаль для 22-летнего львовянина в Болонье после золотого командного успеха в МП-6 вместе с Виктором Банкиним и Олег Омельчуком, а также "серебра" с Оксаной Ковальчук в стрельбе с дистанции 50 м в соревнованиях смешанных команд, где к числу призеров попали сразу две украинские пары.

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Третье место заняли более опытные Елена Костевич с Омельчуком.

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По итогам первых четырех дней соревнований в Болонье на счету сборной Украины уже девять наград: две золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Как сообщалось ранее, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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стрельба из пистолета Павел Коростылев

Источник: НОК Украины

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