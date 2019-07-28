Украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки

Наш спортсмен выиграл общий зачет и стал лучшим молодым гонщиком тура

Падун с чемпионским шампанским. Фото: Getty Images

Украинский велогонщик команды Bahrain-Merida Марк Падун выиграл общий зачет многодневки Adriatica Ionica Race. Также украинец стал лучшим молодым гонщиком тура. В общем зачете многодневки Падун на 6 секунд опередил бельгийца Бена Херманса и на 15 секунд британца Джеймса Нокса.

Напомним, что Падун стал победителем третьего этапа гонки, что и позволило украинцу бороться за победу в общем зачете.

Adriatica Ionica Race проходила с 24 по 28 июня в Италии близ Венеции и юга Альп.

Напомним, что летом в украинском велоспорте разгорелся громкий скандал. Он возник после победы украинки Анны Соловей на Европейских играх в Минске. Президент федерации велоспорта Украины Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за "несанкционированного" комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

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