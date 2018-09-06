Украинец Марк Падун занял третье место на этапе "Вуэльты"

В общем зачете многодневки украинец идет на 97-м месте

Сегодня состоялся 12-й этап испанской велогонки "Вуэльта", которая входит в тройку самых престижных многодневок мира. На дистанции 181 км удачно выступил украинский велогонщик Марк Падун, представляющий команду Bahrain-Merida. Падун финишировал на третьем месте, показав одинаковый результат с победителем Александром Генье из Франции.

Etapa 12 – Stage 12 #LaVuelta18



Vive el último kilómetro de la victoria de A.Geniez gracias a @CarrefourES

Live the last km. of Geniez's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/09jjBcC392 — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2018

В общем зачете лидирует испанец Хесус Эррада. Марк Падун переместился на 97-е место, с отставанием 1 час 21 минута и 5 секунд от лидера.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, проходит в 73-й раз. Финиш многодневки пройдет в Мадриде 16 сентября.

Напомним, чемпион мира по велоспорту приостановил карьеру из-за вируса. Известный британский велогонщик Марк Кавендиш решил сделать паузу в выступлениях из-за болезни.