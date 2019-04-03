Украинец Михаил Харук стал чемпионом мира по сноуборду

Украинец стал победителем в дисциплине параллельный слалом

Харук на высшей ступени пьедестала. Фото: Facebook

Украинец Михаил Харук стал чемпионом мира по сноуборду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f9/e27/5ca4f9e27a72f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f9/e27/5ca4f9e27a72f.jpg 2019-04-03T21:22:48+03:00 Другие Украинец стал победителем в дисциплине параллельный слалом

На юниорском чемпионате мира по сноуборду украинец Михаил Харук выиграл золотую медаль. Наш спортсмен стал победителем в дисциплине параллельный слалом.

19-летний Харук занял первое место с результатом в 360 баллов. "Серебро" выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. "Бронзу" получил также канадец – Дженни Беган с 216 очками.

Напомним, что в феврале сноубордистка Аннамари Данча сотворила сенсацию на чемпионате мира в США: впервые в истории сноуборда Украина завоевала медаль мирового первенства! В дисциплине слалом наша спортсменка в полуфинале победила немку Рамону-Терезу Хофмайстер, которая в итоге завоевала "бронзу". А в финале против швейцарки Джули Зогг украинка отстала на 0,85 секунды и заняла итоговое второе место.

Историческое выступление Аннамари Данчи на чемпионате мира: фото и видео.

Ранее Аннамари Данча Аннамари Данча прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявив: "Маму нагло не включили в состав команды".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинец Михаил Харук стал чемпионом мира по сноуборду". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.