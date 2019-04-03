Украинец Михаил Харук стал чемпионом мира по сноуборду
Украинец стал победителем в дисциплине параллельный слалом
На юниорском чемпионате мира по сноуборду украинец Михаил Харук выиграл золотую медаль. Наш спортсмен стал победителем в дисциплине параллельный слалом.
19-летний Харук занял первое место с результатом в 360 баллов. "Серебро" выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. "Бронзу" получил также канадец – Дженни Беган с 216 очками.
Напомним, что в феврале сноубордистка Аннамари Данча сотворила сенсацию на чемпионате мира в США: впервые в истории сноуборда Украина завоевала медаль мирового первенства! В дисциплине слалом наша спортсменка в полуфинале победила немку Рамону-Терезу Хофмайстер, которая в итоге завоевала "бронзу". А в финале против швейцарки Джули Зогг украинка отстала на 0,85 секунды и заняла итоговое второе место.
Историческое выступление Аннамари Данчи на чемпионате мира: фото и видео.
Ранее Аннамари Данча Аннамари Данча прокомментировала свое выступление на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявив: "Маму нагло не включили в состав команды".
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