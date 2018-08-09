Украинец Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. Мужчины разыграли награды в прыжках в длину. 24-летний украинец Сергей Никифоров стал бронзовым призером с лучшим результатом в своей третьей попытке 8,13 м. Украинец уступил немцу Фабиану Хейтле, который с таким же результатом стал серебряным призером, прыгнув на 8,13 м во второй попытке. "Золото" завоевал грек Мильтиадис Тентоглу (8,25 м).

Для украинских легкоатлетов это уже третья медаль. Ранее Марьян Закальницкий победил, а Алина Цвилий стала серебряным призером в ходьбе на 50 км.

У женщин в беге на 10 000 м первенствовала кенийка Лона Салпетер из Израиля (31.43,29). "Серебро" – у голландки Сюзан Круминс (31.52,55), "бронза" – у Мераф Бахты из Швеции (32.19,34). Украинка Евгения Прокофьева была последней, 18-й среди финишировавших (34.15,81). Елена Сердюк и Юлия Шматенко не финишировали.

В медальной копилке сборной Украины 21 медаль – 7 золотых (3-плавание, 1-синхронное плавание, 1-велоспорт, 1-прыжки в воду, 1-легкая атлетика), 10 серебряных (2-велоспорт, 1-академическая гребля, 5-синхронное плавание, 1-плавание, 1-легкая атлетика) и 4 бронзовые (1-академическая гребля, 1-синхронное плавание, 1-прыжки в воду, 1-легкая атлетика).

Ранее Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров.

А вчера Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию. Украинец завоевал уже третью медаль на континентальном первенстве в Шотландии.