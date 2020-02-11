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Украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

11 февраля, 23:00

Украинец одолел титулованного венгра в финале

Семен Новиков

Семен Новиков

В Риме завершился второй соревновательный день предолимпийского Чемпионата Европы по спортивной борьбы. Первые комплекты наград разыграли борцы греко-римского или классического стиля. Так, чемпионом континента в весе до 87 кг стал Семен Новиков. В финале турнира Семен в блестящем стиле одолел опытного венгра Виктора Лоринца с итоговым счетом, 7:1. Ранее мы писали, что украинский борец эффектно крутанул россиянина на последних секундах схватки чемпионата Европы.

Бронзу в весе до 63 кг добыл Ленур Темиров. В утешительном финале, Ленур победил норвежца Стига Андре-Берга. Еще одну бронзовую медаль завоевал Николай Кучмий. В схватке за награду в тяжелой весовой категории до 130 кг Николай одолел россиянина Зураби Гедехаури.

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Кстати, допинг россиянину "подкинула" жена – борец, которого ждут в UFC, рискует пропустить Олимпиаду. Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе 32-летний россиянин Билял Махов попался на употреблении допинга – у борца был обнаружен запрещенный гормон роста.

Смотрите также, как украинский борец Жан Беленюк на Олимпиаде в Рио проиграл россиянину

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