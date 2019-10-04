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Украинец пешком дошел до Лиссабона и показал свои ботинки после 3000 километров

4 октября, 21:56

Валентин Черненко совершил пеший поход в столицу Португалии в ботинках, произведенных в Украине

Валентин Черненко (слева) пешком дошел до Лиссабона

Валентин Черненко (слева) пешком дошел до Лиссабона

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Более пяти месяцев продолжался поход 35-летнего украинца Валентина Черненко, который 5 апреля отправился пешком из Киева в столицу Португалии – Лиссабон. Недавно он вернулся в Киев и рассказал, что большую часть пути прошел в ботинках украинского производства. В них Валентин шел не всю дистанцию: в жаркие дни он носил кроссовки. Черненко финишировал на Праса-де-Комерсио в Лиссабоне, а домой вернулся на самолете.

"Сложно сказать точную дистанцию, но в этих ботинках я прошел более 3000 километров, – рассказал Валентин Черненко. – Сначала я шел около 20 км в день, а затем проходил уже по 30-40 км".



Национальный реестр рекордов Украины уже зафиксировали достижение Валентина. "Это – самый длинный пеший поход в Украине. Уже в следующем издании он появится на страницах книги. Когда я вернулся из путешествия, издание рекордов было сверстано, поэтому я немножко не успел", – сказал Черненко.

Национальный реестр рекордов Украины уже зафиксировал достижение Валентина Черненко

Национальный реестр рекордов Украины уже зафиксировал достижение Валентина Черненко



В Лиссабон Валентин шел в ботинках Trek 100 от Quechua, которые уже пять лет производятся в Украине. Как выглядит обувь нового рекордсмена Украины после длительного пешего перехода, смотрите на фото:

Ботинки, в которых Черненко дошел до Лиссабона

Ботинки, в которых Черненко дошел до Лиссабона

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ботинки Лиссабон ходьба

Источник: Сегодня|Спорт

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