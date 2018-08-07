Украинец прошел 50 км быстрее всех на чемпионате Европы

Сегодня, 15:08

Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров

Марьян Закальницкий выиграл чемпионат Европы. Фото AFP
Марьян Закальницкий выиграл чемпионат Европы. Фото AFP

Украинец Марьян Закальницкий завоевал "золото" в ходьбе на 50 километров на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта. Во вторник в Берлине наш спортсмен преодолел дистанцию за 3 часа 46 минут 32 секунды. Вторым стал словак Матей Тот (+55 секунд), "бронзу" завоевал белорус Дмитрий Дюбин (+1 минута 27 секунд).


Марьян Закальницкий выиграл чемпионат Европы. Фото AFP

Марьян Закальницкий выиграл чемпионат Европы. Фото AFP

Марьян Закальницкий выиграл чемпионат Европы. Фото AFP

Марьян Закальницкий выиграл чемпионат Европы. Фото AFP

У женщин "золото" в ходьбе на данной дистанции завоевала Инеш Энрикеш из Португалии, финишировавшая с результатом 4 часа 9 минут 21 секунда. Второй стала украинка Алина Цвилий (+3 минуты 23 секунды), "бронза" у испанки Юлии Такач (+6 минут 1 секунда).

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Напомним, что сегодня украинки завоевали еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов.

Ранее сегодня украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы. Для Елены Стариковой это второе "серебро" на проходящем ЧЕ.

Напомним, что в Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Такое решение было принято сегодня Европейской лигой плавания.
спортивная ходьба, Чемпионат Европы, Марьян Закальницкий, Алина Цвилий

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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