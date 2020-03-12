Украинец стал лучшим скалолазом в мире, сообщает "Ранок з Україною".

31-летний Сергей Топижко выиграл престижные соревнования в Германии. Он – родом из Луганской области. Сейчас живет в Киеве. Многократный чемпион Украины по боулдерингу. Сергей удачно прошел этапы квалификации и полуфинала. А в финале, куда прошло четверо человек, стал единственным, кто одолел третью трассу. В результате Сергей Топижко получил золотую награду. Украину в этих соревнованиях представляли четверо скалолазов. А всего в соревнованиях приняли участие 511 человек – 350 мужчин и 161 женщина.

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Ранее "Сегодня" писали, как украинские скалолазы "карабкаются" к медалям Олимпиады.

Также мы писали, как в США большой массив скалы Эль-Капитан обрушился на альпинистов. Эль-Капитан – одна из самых больших скал-монолитов в мире. Она находится в Йосемитском национальном парке, в Калифорнии, и считается самым желанным местом для восхождений среди альпинистов. На знаменитой скале в момент камнепада было около 30 скалолазов. В результате камнепада погиб один скалолаз из Великобритании, второй пострадавший был доставлен спасателями в больницу.

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