Украинец Зантарая завоевал шестую медаль на чемпионате мира

Наш дзюдоист победил призера чемпионатов мира и Европы в битве за "бронзу"

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку, Азербайджан. В четвертьфинале турнира наш спортсмен уступил японцу Хифуми Абэ, но продолжил борьбу за медали.

Сначала он в отборочной схватке победил на Golden Score россиянина Пуляева, а затем уже в поединке за бронзу оказался сильнее призера ЧМ-2017 и ЧЕ-2018 Таля Фликера из Израиля.

Эта медаль чемпионата мира стала для Зантараи шестой в карьере. В 2009 году он становился чемпионом мира, через год – серебряным призером, а затем последовали еще три "бронзы".

Напомним, вчера 17-летняя украинка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо. В финале украинская дзюдоистка иппоном одолела представительницу Японии Фуну Тонаки.

Позже стало известно, что Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. На момент завоевания чемпионского титула Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней.

Напомним, что Дарья Белодед вошла в топ-10 лучших украинских спортсменок по итогам 2017 года по версии segodnya.ua